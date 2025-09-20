Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
ERSC Amberg

Löwentorhüter überragt beim Test in Schweinfurt

ERSC verliert nur knapp bei den Mighty Dogs

20. September 20251 Mins read23
David Kubik - © Sportfoto-Sale (DR)
Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg hat am Freitagabend sein Testspiel beim Ligakonkurrenten in Schweinfurt knapp mit 1:3 verloren.

Die endgültige Entscheidung für die Gastgeber, die weitaus mehr Spielanteile besaßen, fiel erst in der vorletzten Spielminute durch ERV-Torjäger Tomas Cermak. Dass die Partie fast bis zum Ende offen blieb lag in erster Linie an der brutal starken Vorstellung von Löwengoalie David Kubik, der mit seinen Paraden die Mighty Dogs oft verzweifeln ließ: „David hat einen super Job gemacht“, lobte ihn Coach Jan Bönning. Gute Gelegenheiten gab es zwischenzeitlich auch auf Amberger Seite, allerdings nicht in der Anzahl wie bei den Hausherren.

Bönning musste auf das Trio Kevin Schmitt, Michael Kirchberger und Lukas Klughardt verzichten, konnte aber dennoch einen 19-Mann-Kader aufbieten, ebenso wie sein Schweinfurter Gegenüber Sergej Waßmiller. Die Gastgeber gingen früh im Powerplay durch ihren Doppeltorschützen Alexander Asmus in Führung, der Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Drittelergebnis gelang Nolan Gardiner in Amberger Unterzahl: „Wir sind die ersten Wechsel gut ins Spiel gekommen, haben aber durch Strafzeiten keinen Rhythmus gefunden. Das nutzte Schweinfurt um uns unter Druck zu setzen“, erklärte Bönning. Im zweiten Drittel sah der Lions-Trainer die stärkste Phase seines Teams: „Da haben wir viele gute Chancen liegen lassen, hier hätten wir das Momentum auf unsere Seite holen können. Danach war Schweinfurt spielbestimmend“.

Die beiden weiteren Tore erzielte der ERV jeweils spät im zweiten und dritten Drittel. Die Leistung der Wild Lions zur Hälfte der Vorbereitungsphase war trotz der vorhandenen Vorteile der Schweinfurter ordentlich mit Luft nach oben. Bei den Mighty Dogs überzeugten die Kontingentspieler, die sich allesamt in die Scorerliste eintragen konnten.

ERV Schweinfurt – ERSC Amberg 3:1 (1:1,1:0,1:0)
1:0 (5.) Asmus (Alksnis/5-4), 1:1 (17.) Gardiner (Walkom, Feder/4-5), 2:1 (38.) Asmus (Dana/4-5), 3:1 (59.) Cermak (Zheltakov, Donins).
Strafen: Schweinfurt 10, Amberg 16 Minuten.
Zuschauer: 506

2706
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

