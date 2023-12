LÃ¶wenangriff in Deggendorf! EC Bad TÃ¶lz zum zweiten Mal in dieser Saison zu Gast beim DSC

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Am Donnerstag, den 28.12.2023 treten die Tölzer Löwen erneut den Weg in die Festung an der Trat an. Mit...

Artikel anhören Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Am Donnerstag, den 28.12.2023 treten die Tölzer Löwen erneut den Weg in die Festung an der Trat an. Mit zwei Siegen im Rücken – einen davon im fulminanten Oberland-Derby gegen den SC Riessersee – dürften die Spieler von Headcoach Axel Kammerer mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen nach Niederbayern reisen. Tatsächlich konnte man auswärts ebenso eher Punkte einfahren als in der heimischen Hacker-Pschorr-Arena. Seit dem letzten Vergleich Mitte November – der DSC setzte sich zu Hause mit 3:2 durch – konnten die Oberbayern auf dem Transfermarkt nochmals zuschlagen. Mit Martins Karsums zogen die Verantwortlichen um Geschäftsführer Fabian Schlager einen KHL- und DEL-erfahrenen Angreifer an Land, der den Tölzern mit seinen Scoring-Qualitäten mehr offensive Durchschlagskraft verleihen soll. Diese Rechnung geht aktuell auf, nach sechs Partien steht der olympiaerfahrene Lette bereits bei acht Torbeteiligungen. Der zuletzt stark kritisierte Topi Piipponen scheint von seinem neuen Reihenkollegen zu profitieren. In den letzten fünf Partien konnte der finnische Importstürmer sieben Scorerpunkte verbuchen und steht somit bei einem Punkt/Spiel. Mit „lediglich“ einem Langzeitverletzten (Justi Späth) hat man bei den Tölzern wenig Verletzungssorgen. Sein Bruder Mateu weilt aktuell bei der U18-Nationalmannschaft. Ansonsten kann Axel Kammerer in der spielintensiven Weihnachtszeit aus dem Vollen schöpfen. Bei den Hausherren rund um den spielenden sportlichen Leiter Thomas Greilinger sieht es nicht ganz so rosig aus. Während die Langzeitverletzten Lukas Miculka und Petr Stloukal weiterhin fehlen, gesellten sich in den letzten Spielen Niklas Pill und Antonin Dusek in das DSC-Lazarett hinzu. Ob Benedikt Schopper, der wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, ins Spielgeschehen eingreifen kann, entscheidet sich kurzfristig. Auftaktbully ist um 18:30 Uhr!



