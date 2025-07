LÃ¶wen verpflichten schwedischen StÃ¼rmer mit NHL-Erfahrung

Frankfurt. (PM Löwen) Jakob Lilja wird in der kommenden Saison für die Löwen Frankfurt auf Torejagd gehen.

In der Talentschmiede von Rögle BK reifte er zum U-Nationalspieler und später zum Profi, bevor er nach drei Saisons bei Linköping HC und einer Spielzeit bei Djurgården sowie mehreren A-Nationalspielen für die „Tre Kronor“ in die NHL zu den Columbus Blue Jackets berufen wurde.

Es folgten drei Saisons in der KHL, in denen er in 158 Spielen 89 Punkte erzielte. Der 31-jährige Schwede stand zuletzt in der Schweizer Liga beim HC Fribourg-Gottéron unter Vertrag und hatte mit seinen fünf Scorerpunkten großen Anteil am Gewinn des Spengler Cup. In der Liga erreichte sein Team das Halbfinale der Schweizer National League.

Jan Barta: „Jakob ist ein vielseitiger und international erfahrener Stürmer auf Top-Niveau. Er verfügt über herausragende individuelle Fähigkeiten, ein Spiel zu gestalten, und ist zudem ein absoluter Teamplayer. Mit seiner Spielintelligenz ist er ein Spieler für die entscheidenden Situationen. Wir sind sehr stolz, dass er nun ein Löwe ist.“

Jakob Lilja: „Der Grund, warum ich nach Frankfurt gewechselt bin, war, dass ich ein gutes Gefühl hatte, als ich mit dem Management gesprochen habe. Ich habe das Gefühl, dass der Verein etwas wirklich Interessantes zu bieten hat, und ich möchte Teil dieses Vereins sein und viele Spiele gewinnen.“

Die Löwen freuen sich darüber, dass Jakob Lilja künftig sein Können in der NIX Eissporthalle unter Beweis stellen wird. Der 1,84 Meter große und 89 Kilogramm schwere Außenstürmer, für den Frankfurt die erste Station in Deutschland ist, wird mit der Rückennummer 10 spielen.

