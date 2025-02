LÃ¶wen verlÃ¤ngern mit Trainerteam

Frankfurt. (PM Löwen) Die Löwen Frankfurt stellen weiter die Weichen für die kommende Saison und arbeiten an der Zukunft.

Aus diesem Grund wurden jetzt die Verträge mit Tom Rowe (bis 2026) und Jan Barta (bis 2027) verlängert.

Die Löwen wollen auf diesen wichtigen Positionen Konstanz haben und frühzeitig eine klare Linie vorgeben.

Auch mit Janne Kujala sind die Löwen in guten Gesprächen.

Stefan Krämer: „Tom Rowe ist ein sehr erfahrener Trainer, der in seiner Karriere auf höchstem Level gearbeitet hat. Er ist hoch motiviert und erreicht mit seiner offenen Art sowohl die jungen, als auch die älteren Spieler in unserer Mannschaft. Außerdem wollen wir mit ihm hier in Frankfurt weiter etwas aufbauen und die Löwen weiterentwickeln. Daher freue ich mich sehr, weiter mit Tom Rowe zusammenzuarbeiten. Jan Barta ist aus dem „eigenen Stall“ und wir sind stolz auf seine Entwicklung. Er hat sich hier bei den Löwen zu einem absoluten Eishockey-Fachmann entwickelt. Jan ist wissbegierig, begeistert und engagiert. Das imponiert uns natürlich sehr. Jan hat sich durch seine Arbeit in der Eishockeyszene einen Namen erarbeitet und wir sind froh, dass er für weitere zwei Jahre in Frankfurt bleibt, obwohl er auch andere Optionen in der DEL hatte.“

Tom Rowe: „Ich bin unglaublich dankbar für das Vertrauen, das Stefan Krämer und die Organisation in mich gesetzt haben. Diese Verlängerung ist nicht nur ein Bekenntnis zu meiner Zukunft, sondern eine gemeinsame Vision für den Erfolg unseres Teams. Ich freue mich darauf, diese Reise fortzusetzen und unermüdlich mit unseren Mitarbeitern zu arbeiten, um unseren Fans ein schnelles und hart arbeitendes Team zu präsentieren, das sie verdient haben, um jedes Spiel zu sehen.

Jan Barta: “Ich bin stolz, weiterhin Teil der Löwen zu sein und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit allen, die diesen Club so großartig machen.“

