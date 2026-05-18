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Löwen verlängern mit Korbinian Hopper!

18. Mai 20261 Mins read67
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Korbinian Hopper - © Philipp Schmitz
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Bad Tölz. (PM Löwen) Der Rookie des Jahres der abgelaufenen Bayernliga-Saison bleibt in Diensten der Tölzer Löwen!

Korbinian Hopper hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Insgesamt 41 Spiele bestritt der 20-jährige für den Kooperationspartner Peißenberg und die Tölzer Löwen. Ein Tor und acht Vorlagen gelangen ihm hierbei. Bei den Miners performte er zudem in Über- und Unterzahl, was ihm den Titel „Rookie des Jahres“ bescherte.

„Korbinian hat seine ersten Schritte im Senioreneishockey hervorragend gemacht und auch in den Einsätzen bei uns in der Oberliga gezeigt, was in ihm steckt“, zeigt sich Geschäftsführer Fabian Schlager beeindruckt. „Insbesondere mit dem hohen Tempo hat er gar keine Probleme, zudem ist er auf dem Eis schon echt abgezockt. Es ist schön, den nächsten Tölzer Nachwuchsspieler bei den Löwen halten zu können.“

Auch Trainer Axel Kammerer zeigt sich mit Korbinian Hopper sehr zufrieden: „Die viele Eiszeit in Peißenberg hat ihm sicherlich gut getan und war für seine Entwicklung sehr positiv. Vor allem läuferisch ist er auf einem hohen Niveau. Die letzten Spiele hat er dann folgerichtig für die Löwen absolviert und sein Potenzial zur Schau gestellt.“

Der Dietramszeller sprüht bereits vor Tatendrang: „Ich freue mich sehr über meine Vertragsverlängerung. In der ersten Mannschaft zu spielen ist der Traum von jedem Tölzer Nachwuchsspieler. Ich blicke mit großer Vorfreude auf die kommende Saison und darauf unsere Ziele gemeinsam zu erreichen. Da heißt es jetzt, die Sommerpause intensiv zu nutzen, hart zu trainieren und bestens vorbereitet zurückzukommen!“

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