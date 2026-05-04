Löwen verlängern mit Eigengewächs Simon Manhart!

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen freuen sich, dass mit Simon Manhart ein weiteres Eigengewächs auch in der kommenden Saison im Profikader steht!

Für den 20-Jährigen war es die erste Saison bei den Senioren. Unaufgeregt und gewissenhaft erfüllte der Stay-At-Home Verteidiger meist an der Seite von Florian Krumpe seine Rolle.

Fabian Schlager freut sich über die Entwicklung des gebürtigen Tölzers: „Es ist schön zu sehen, wie sich die harte Arbeit im Nachwuchs vom Spieler und den Trainern auszahlen kann. Simon hat eine starke erste Saison gespielt und hat sich die Vertragsverlängerung absolut verdient. Er macht kaum Fehler und nimmt nur selten Strafzeiten. Dazu er spielt ein eher unauffälliges Spiel, was für einen Verteidiger in meinen Augen ein großes Lob ist.“

„Ich finde, er hat den Sprung vom Junioren- in den Seniorenbereich sehr gut gemeistert. Er ist ein verlässlicher Spieler und hat eine gute Saison gespielt. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und erledigt seinen Job souverän“, ist auch Löwen-Trainer Axel Kammerer von Simon Manhart überzeugt.

Simon Manhart selbst ist schon heiß auf die neue Saison: „Ich freu mich natürlich sehr, dass ich mich für einen neuen Vertrag empfehlen konnte. Das ist der Traum von jedem der im Tölzer Nachwuchs spielt – einmal in der ersten Mannschaft zu spielen. Es war eine super Saison mit einem Top-Team, das macht Lust auf mehr. Da heißt es jetzt im Sommer Gas geben und wieder alles reinzuhauen!“

(Philipp Schmitz)