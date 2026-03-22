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Tilburg TrappersTölzer Löwen

Löwen unterliegen Tilburg erneut

22. März 20261 Mins read33
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Tilburgs Max Hermens - © Sportfoto-Sale (DR)
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Bad Tölz. (PM Löwen, P. Schmitz) Die Tölzer Löwen haben das zweite Playoff-Spiel gegen die Tilburg Trappers vor 2.504 Zuschauern in der Hacker-Pschorr Arena mit 2:4 (0:2, 2:1, 0:1) verloren.

Nach dem Heimsieg der Niederländer zwei Tage zuvor verpassten es die Buam damit, die Serie auszugleichen.

Die Partie begann mit hohem Tempo und intensivem, aber fairem Körperspiel. Die Gäste aus Tilburg starteten erneut zielstrebig und setzten die Löwen früh im Aufbau unter Druck. Bad Tölz agierte zunächst abwartend und setzte auf Umschaltmomente, fand jedoch nur schwer ins Spiel. Oliver Borgman brachte die Trappers mit einem Schuss von der blauen Linie in Führung (6.), Giovanni Vogelaar erhöhte wenig später nach einem Konter auf 0:2 (9.). Die beste Möglichkeit der Hausherren im ersten Abschnitt hatte Michael Schuster, der jedoch an Tilburgs Keeper Cedrick Andree scheiterte.

Im zweiten Drittel präsentierten sich die Löwen deutlich verbessert. Bad Tölz nahm das hohe Tempo an, spielte aktiver und setzte auch körperlich klare Zeichen. Dennoch gelang zunächst Tilburg das nächste Tor: Reno de Hondt stellte mit einer starken Körpertäuschung auf 0:3. Die Antwort der Löwen folgte jedoch prompt: Ludwig Nirschl traf nur wenige Sekunden später mit einem platzierten Handgelenkschuss zum 1:3. Nur zehn Sekunden danach verkürzte Nicolas Sauer mit einem abgefälschten Schlagschuss weiter auf 2:3 (32.) – die Partie war damit wieder völlig offen.

Im Schlussdrittel entwickelte sich ein intensives und schnelles Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Während Tilburg zunächst mehr Spielanteile hatte, steigerte sich Bad Tölz in der Schlussphase deutlich und drängte auf den Ausgleich. Mehrfach fehlten nur Zentimeter zum 3:3. Drei Minuten vor dem Ende nutzten die Gäste jedoch eine Unaufmerksamkeit in der Defensive der Löwen eiskalt aus: Die Reihe um Matt McLeod stellte auf 2:4 (58.) und sorgte für die Entscheidung. Auch mit einem sechsten Feldspieler gelang den Löwen kein weiterer Treffer mehr.

Damit sichern sich die Tilburg Trappers den zweiten Sieg der Serie und gehen mit einer 2:0-Führung in die nächsten Spiele.

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