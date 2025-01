LÃ¶wen-ToptorjÃ¤ger verlÃ¤ngert um zwei Jahre.

Frankfurt. (PM Löwen) Cameron Brace wird auch die nächsten zwei Spielzeiten das Trikot der Löwen Frankfurt tragen.

Der gebürtige Kanadier wechselte vor der Saison 2023/24 aus Schweden an den Main. In seiner Zeit bei den Löwen absolvierte der 31-jährige insgesamt 91 Spiele und erzielte hier 34 Tore und 37 Assists. Auch in dieser Spielzeit ist der Rechtsschütze wieder der Torhungrigste im Löwenrudel und hat bereits jetzt 18 Treffer erzielt, zwei mehr als in der vergangenen Saison.

Cameron Brace: Hallo Löwen-Fans, ich freue mich riesig, auch die nächsten beiden Saisons in Frankfurt zu spielen und bin super dankbar für eure Unterstützung, die ihr uns Tag für Tag gebt. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Danke schön.

Tom Rowe: Cameron Brace ist in diesem Jahr ein Schlüsselspieler für uns. Er spielt genau das Spiel, wie wir es uns vorstellen und er ist ein sehr guter Mannschaftskamerad. Wir sind sehr froh, dass Cameron wieder bei uns unterschrieben hat, vor allem, da er andere Möglichkeiten hatte. „Bracer“ ist ein wichtiger Baustein für unsere Teamkultur.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV