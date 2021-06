LÃ¶wen-Saisonvorbereitung: Heimspielauftakt gegen den EV Landshut

Frankfurt. (PM Löwen) Sommerpause für Fans und Spieler, aber viel Arbeit für Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier und das Geschäftsstellen-Team: Neben der Zusammenstellung des Kaders, die...

Frankfurt. (PM Löwen) Sommerpause für Fans und Spieler, aber viel Arbeit für Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier und das Geschäftsstellen-Team: Neben der Zusammenstellung des Kaders, die derzeit auf Hochtouren läuft, planen die Löwen ebenfalls die Vorbereitungsspiele für die DEL2-Spielzeit 2021/22.

Wir haben für euch die wichtigsten Informationen zusammengefasst:

Das Testprogramm des Löwen-Rudels startet mit einer Begegnung gegen den dänischen Top-Club, die Aalborg Pirates. Weitere Gegner sind die Bietigheim Steelers (DEL), die Tilburg Trappers (OL), der EHC Freiburg, die Dresdner Eislöwen und die Tölzer Löwen. Zum Heimauftakt in der Frankfurter Eissporthalle erwarten die Löwen den DEL2-Ligakonkurrenten EV Landshut.

Wann treffen die Spieler in Frankfurt ein?

Mitte August werden unsere Spieler in Frankfurt zusammenkommen, denn dann starten die obligatorischen medizinischen Checks für das Team von Head-Coach Bo Subr. Das Rudel wird erstmals in der Kabine zusammentreffen, seine brandneue Ausrüstung erhalten.

Wann und wo wird die Team-Präsentation stattfinden?

Derzeit laufen die internen Planungen für diese Veranstaltung. Sobald die Daten feststehen, informieren wir euch über unsere Website, unseren Facebook-Kanal, die Instagram-Seite und unseren Twitter-Account.

Welche Testspiele sind geplant?

• Sonntag | 22.08.21 | 13:00 Uhr | Aalborg Pirates vs. Löwen Frankfurt | Kölnarena 2

• Freitag | 03.09.21 | 19:30 Uhr | Bietigheim Steelers vs. Löwen Frankfurt | EgeTrans Arena

• Sonntag | 05.09.21 | 17:30 Uhr | Tilburg Trappers vs. Löwen Frankfurt | IJssportcentrum Tilburg

• Freitag | 10.09.21 | 19:30 Uhr | Löwen Frankfurt vs. EV Landshut | Eissporthalle Frankfurt

• Sonntag | 12.09.21 | 17:00 Uhr | EHC Freiburg vs. Löwen Frankfurt | Echte Helden Arena

• Sonntag | 19.09.21 | 18:30 Uhr | Dresdner Eislöwen vs. Löwen Frankfurt | Energie-Verbund Arena

• Sonntag | 26.09.21 | 18:30 Uhr | Tölzer Löwen vs. Löwen Frankfurt | Eisstadion Bad Tölz

Wird es Zuschauer zum Heimspiel gegen den EV Landshut geben?

Die Löwen Frankfurt sind aktuell vorsichtig optimistisch und planen den Heimauftakt vor Zuschauern, natürlich immer unter Einhaltung der dann aktuell geltenden Corona-Hygiene-Regelungen. Daher ist eine endgültige Aussage zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Voraussichtlich werden für die Zuschauer die bekannten „GGG-Regeln“ gelten, jedoch werden wir mit dem Gesundheitsamt hierzu nochmal konkret über ein detailliertes Event-Hygienekonzept in Abstimmung gehen.