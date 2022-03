LÃ¶wen mÃ¼ssen nach 1:10-Klatsche ins Play-down-Finale

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen kassierten im fünften Play-Down-Spiel gegen die Lausitzer Füchse eine empfindliche 1:10 (0:2/1:5/0:3) – Niederlage. Der dezimierte Kader...

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen kassierten im fünften Play-Down-Spiel gegen die Lausitzer Füchse eine empfindliche 1:10 (0:2/1:5/0:3) – Niederlage.

Der dezimierte Kader war spätestens nach dem ersten Drittel chancenlos. Die TEG gratuliert der Mannschaft und der gesamten Organisation der Lausitzer Füchse zum vorzeitigen Klassenerhalt.

„Wir haben uns in Spiel fünf schlecht präsentiert. Alles was man von einem Spieler an Grundeinstellung, Leidenschaft und Bereitschaft verlangen kann, war nicht vorhanden. Dieses Spiel war nicht eines Tölzer Löwen würdig. Ich entschuldige mich aufrichtig bei allen Zuschauern für diesen Auftritt. Jeder Spieler und auch der Trainer müssen sich hinterfragen,ob sie alle Maßnahmen ergreifen, um den Klassenerhalt zu erreichen. Ich verlange vom gesamten Team und dem Trainer, dass Sie ab Montag nach vorne schauen und als Mannschaft auftreten. Die Zeit der Ausreden und des ständigen Selbstmitleids ist vorbei. Nur wenn jeder selbstkritisch mit sich umgeht und das Team ein anderes Auftreten zeigt, haben wir eine Chance und gewinnen als Tölzer Löwen. Gleichzeitig bitte ich aber auch alle Tölzer Anhänger trotz der berechtigten Enttäuschung und der vielen Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden, zum Team zu stehen und uns in dieser letzten Runde zu unterstützten. Wir müssen nach vorne schauen, es geht um die Tölzer Löwen und darum, gemeinsam Charakter zeigen“, erklärt Geschäftsführer Ralph Bader.

Die Löwen haben nun eine Woche Pause, um sich vorzubereiten, ehe am Freitag, 1. April 2022, das erste Spiel im Play-down-Finale ansteht. Dabei treffen die Tölzer entweder auf die Bayreuth Tigers oder die Selber Wölfe. Die genauen Spieltermine werden bekanntgegeben, sobald feststeht, auf wen man im Abstiegs-Duell trifft.