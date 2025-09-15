Löwen mit starkem ersten Auftritt gegen Passau

Waldkraiburg. (PM Löwen) 502 Zuschauer in der Raiffeisen-Arena sahen am Sonntagabend endlich wieder Eishockey in der Waldstadt.

Zum Auftakt der Vorbereitung empfing der EHC Waldkraiburg die EHF Passau Black Hawks – und bot dem klassenhöheren Oberligisten über weite Strecken Paroli. Am Ende setzte sich Passau mit 4:2 durch, doch das Ergebnis spiegelte nicht ganz den Eindruck wider, den die Löwen auf dem Eis hinterließen.

Trainer Jürgen Lederer musste zum Start gleich auf drei wichtige Stützen verzichten. Neben Verteidiger Ludwig fehlten die beiden Angreifer Hora und Sramek, die in der vergangenen Saison zusammen für einen Großteil der Offensivpower gesorgt hatten. Gerade das Fehlen dieses eingespielten Duos machte sich im ersten Abschnitt bemerkbar: Die Löwen wirkten in der Findungsphase, während Passau bereits mit Tempo und Präzision agierte. So nutzten die Gäste ihre Chancen eiskalt und gingen früh durch Larsson (5.) und Harrogate (8.) mit 2:0 in Führung.

Doch wer dachte, die Partie würde damit den erwarteten Verlauf eines Oberliga-gegen-Bayernliga-Duells nehmen, sah sich getäuscht. Ab dem zweiten Drittel steigerten sich die Löwen merklich. Sie mussten zunächst eine doppelte Unterzahl überstehen, warfen sich aber in die Schüsse und hielten die Black Hawks vom dritten Treffer ab. Im Anschluss übernahm Waldkraiburg phasenweise selbst die Kontrolle und spielte sich Chancen heraus. Neuzugang Andris Džeriņš sorgte mit einem Pfostenschuss für den lautesten Knall des Abends – das Gestänge vibrierte wohl noch Minuten später. Auch zwei unglückliche Alleingänge verpassten nur knapp den Anschluss.

Im Schlussdrittel belohnte sich der EHC schließlich für seinen Aufwand. Kapitän Nico Vogl verkürzte in der 45. Minute nach Zuspiel von Dillmann und Vrba auf 1:2. Zwar stellte Passau kurz darauf durch Nazzarett den alten Abstand wieder her (48.), doch die Löwen gaben nicht auf. Leon Decker traf in der 52. Minute nach Vorarbeit von Rott und Vogl zum 2:3 und brachte die Halle endgültig zum Beben. Waldkraiburg drängte auf den Ausgleich, nahm kurz vor Schluss den Torhüter vom Eis und versuchte alles. Doch Passau nutzte die offene Situation eiskalt: Deichmann traf per Empty-Net-Goal zum 2:4-Endstand (60.).

Unterm Strich stand zwar eine Niederlage, doch die Löwen verkauften sich teuer. Besonders die starke Moral nach dem frühen Rückstand und die Leistungssteigerung über 60 Minuten dürften Trainer Lederer positiv stimmen. Mit etwas mehr Glück im Abschluss wäre gegen den Oberligisten sogar mehr drin gewesen. Die Fans jedenfalls honorierten die kämpferische Vorstellung und verabschiedeten ihr Team mit viel Applaus.

Für die Black Hawks war es der gelungene Schlusspunkt ihrer Vorbereitung, für den EHC Waldkraiburg hingegen der Startschuss in eine hoffentlich spannende und erfolgreiche Saison. aha

EHC Waldkraiburg – EHF Passau Black Hawks 2:4 (0:2/0:0/2:2);

Tor: Maximilian Englbrecht [X, 60:00]; Verteidigung: #10 Felix Lode, #20 Thomas Rott, #50 Martin Kokeš, #81 Max Čejka „A“, #98 Patrick Zimmermann; Sturm: #7 Philipp Lode, #9 Tomas Vrba, #11 Anthony Dillmann, #18 Santeri Ovaska, #25 Andris Džeriņš „A“, #34 Leon Decker, #63 Leander Ruß, #68 Bastian Rosenkranz, #74 Florian Maierhofer, #78 Philip Kaer, #88 Nico Vogl „C“;

0:1 (5.) Larsson (Nazzarett, Harrogate); 0:2 (8.) Harrogate (Nazzarett); 1:2 (45.) Vogl (Dillmann, Vrba); 1:3 (48.) Nazzarett (Larsson, Faulhaber); 2:3 (52.) Decker (Rott, Vogl); 2:4 (60.) Deichmann (Nazzarett, Harrogate – ENG); Zuschauer: 502; Strafen: Waldkraiburg 10 Minuten, Passau 2 Minuten