LÃ¶wen lizenzieren zwei Nachwuchsspieler

Bad Tölz. (PM Löwen) Mit Niklas Hörmann und Anton Engel bekommen zwei Spieler aus dem Tölzer DNL2-Team einen Vertrag für die restliche Saison.

Sie sind ab sofort spielberechtigt, ein Einsatz im heutigen Auswärtsspiel ist allerdings noch nicht geplant.

Hörmann, Verteidiger, ist 17 Jahre alt und gebürtiger Tölzer. Engel ist Stürmer, gerade 18 Jahre alt geworden und kam 2017 aus der Nähe von Osnabrück an den Standort Bad Tölz. Beide trainierten bereits in den letzten beiden Wochen bei den Löwen mit. Sie seien gute Schlittschuhläufer, fleißig und motiviert, berichtet Christian Donbeck. „Sie haben das Herz am richtigen Fleck, haben nicht im Vorfeld einen Vertrag gefordert, sondern einfach hart gearbeitet. Wenn sie so weitermachen, haben sie eine gute Chance für einen Vertrag in den nächsten Spielzeiten“, so der Geschäftsführer.

Niklas Hörmann spielte bei zwei Turnieren in Füssen und der Schweiz für die deutsche U16- Nationalmannschaft. Das Training mit der ersten Mannschaft habe ihm sehr geholfen. „Es ist schneller, aber lässig mit den Profis zu trainieren, weil sie dir natürlich einiges zeigen können.“ Für beide ist das Ziel nach der Vertragsunterschrift klar: „Einfach das Bestmögliche rausholen“, berichtet Engel.