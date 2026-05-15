Löwen holen jungen Deutsch-Belgier

Ein weiterer Neuzugang stößt vom Hauptrundensieger Köln zu den Löwen: Mit Robin van Calster verpflichten die Löwen einen Stürmer, der trotz seiner erst 23 Jahre schon viel Erfahrung in Deutschlands höchster Spielklasse vorweisen kann. In Frankfurt unterschreibt van Calster einen Zweijahresvertrag.

Der in Bonheiden (Belgien) geborene van Calster machte in seinem Heimatland seine ersten Schritte auf dem Eis. Bei einem Jugendturnier wusste er schnell zu überzeugen – nach einem erfolgreichen Try-Out in Köln entschied er, bei den Junghaien anzuheuern. Ausschlaggebend für Köln war am Ende die „Nähe“ zu seiner Heimat. Die 200 Kilometer Entfernung zwischen Bonheiden in der Nähe von Antwerpen und Köln wurde anfangs noch gependelt – zwei bis dreimal die Woche fuhren ihn seine Eltern in die Domstadt. Mit 14 Jahren zog Robin van Calster dann in das Sportinternat Köln.

Bei den Haien durchlief der Linksschütze alle Nachwuchsmannschaften und kam in der Saison 2021/22 zu seinem ersten Einsatz in der DEL. Um seine Entwicklung weiter zu fördern, entschied man sich den 185cm großen und 91kg schweren Angreifer beim Kooperationspartner in der DEL2 einzusetzen: Für den EC Bad Nauheim kam er in zwei Spielzeiten auf 53 Spiele und sammelte dabei zehn Punkte (4 Tore und 6 Vorlagen).

Ab der Spielzeit 2023/24 konnte sich Robin van Calster endgültig in der ersten Mannschaft der Kölner HaieKölner Haie etablieren, für die er in seiner Karriere insgesamt 194 Partien (3 Tore und 14 Vorlagen) absolvierte. Er war, wie auch Löwen-Neuzugang Dominik Uher, Teil der Haie-Mannschaft, welche mit 16 Siegen in Folge einen neuen DEL-Rekord aufstellte.

Zusätzlich kann van Calster, der neben der belgischen seit 2021 auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, vier Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft vorweisen.

Robin van Calster: „Ich fand die Löwen schon immer einen tollen Klub. Ich habe schon seit der DEL2 gegen sie gespielt und fand das immer sehr cool. Das Stadion, die Fans und vor allem die Stadt finde ich sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr!“

Sportdirektor Jan Barta: „Robin wird bei uns eine wichtige Rolle auf der Center-Position einnehmen. Besonders gefällt mir an ihm seine Disziplin im System sowie seine physische Präsenz in den entscheidenden Momenten auf dem Eis. Mit seiner Arbeitsweise und Mentalität wird er unserem Team Stabilität und Energie geben.“

Robin van CalsterRobin van Calster, der der erste Eishockeyspieler mit belgischen Wurzeln in der Frankfurter Eishockeygeschichte ist, wird für die Löwen mit der Nummer 19 auflaufen.