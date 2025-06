LÃ¶wen Frankfurt verpflichten neuen Goalie – Zukunft von Jussi Olkinuora wird mit seinem Berater abgestimmt

Frankfurt. (PM Löwen) Der 27-jährige Goalie Mirko Pantkowski wird in Zukunft die Löwen Frankfurt verstärken.

Der gebürtige Nordhesse kann auf 145 Spiele in der PENNY-DEL zurückblicken. Die ersten Schritte auf dem Eis machte Mirko im Alter von 5 Jahren, zum Eishockey gekommen ist er durch seinen sechs Jahre älteren Bruder. Auch die Faszination für die Position des Goalies erfasste ihn bereits als kleines Kind: „Die Schutzkleidung des Torhüters erinnerte mich als Kind an eine Roboterausrüstung, außerdem war ich als Kind doch etwas lauffaul – somit war die Position des Goalies für mich genau die richtige“, so Pantkowski.

In der Saison 2016/17 debütierte er für die Adler Mannheim in der Penny-DEL und in der Saison 2018/19 in der A-Nationalmannschaft.

Vorbild für Mirko ist die Eishockeytorwart-Legende Henrik Lundqvist, der in der NHL 1017 Spiele für die New York Rangers absolvierte.

Besonders die Golfspieler im Team der Löwen dürfen sich über einen weiteren Flight-Partner freuen, denn das Spiel mit dem kleinen weißen Ball gehört ebenso zu seinen Hobbys, wie Boulder. Da wird es Mirko bestimmt freuen, dass das Sommertraining aktuell in einer Frankfurter Boulderhalle stattfindet.

Mirko Pantkowski erhält bei den Löwen einen Einjahresvertrag.

Mirko Pantkowski: „Ich habe mich für Frankfurt entschieden, weil ich die Stimmung in der Eisporthalle gut kenne und überragend finde! Ich habe in den Gesprächen den Hunger nach Erfolg gespürt und möchte ein Teil davon sein.“

Jan Barta: „Mirko hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er zu den Top-Torhütern der Liga gehört. Mit seinen starken Fähigkeiten und der Ruhe, die er ausstrahlt, wird er unserem Team helfen, Punkte zu holen und Spiele zu gewinnen.“

Luca Endres (Goalie- und Videocoach): „Mirko hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er auf hohem Niveau performen kann. Seine Trainingsmentalität, sein Fokus und seine Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, haben uns überzeugt. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Arbeit.“

Über die Zukunft von Jussi Olkinuora befinden sich die Löwen aktuell in enger Abstimmung mit seinem Berater.

Seine Karriere in Zahlen

