Löwen Frankfurt vermelden eine Vertragsverlängerung und einen Rückkehrer

Frankfurt. (PM Löwen) Die Löwen Frankfurt stellen die Weichen für die Zukunft und verlängern den Vertrag mit Kapitän Reid McNeill um eine weitere Saison.

Der 32-jährige wird somit nach der Sommerpause in seine fünfte Saison bei den Löwen gehen. McNeill wechselte in der Saison 2021/22 von Bremerhaven an den Main und schaffte in seinem ersten Jahr mit dem Team den Aufstieg aus der DEL2 ins Oberhaus. Der gebürtige Kanadier absolvierte bisher 158 Spiele für die Löwen und erzielte in dieser Zeit sechs Tore und 26 Vorlagen.

Reid McNeill: Es gibt viele Gründe warum ich meinen Vertrag verlängert habe. Frankfurt bedeuteter mich Heimat und ich bin sehr stolz auf meine Zeit hier und ich kann die Reise aus der DEL2 weiter fortführen. Immerhin bin ich einer der Weingen Spieler aus dem Meisterkader der DEL2 und darauf bin ich stolz. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl und kein Ort ist besser für uns.

Daniel Heinrizi: Wir freuen uns Reid auch in der kommenden Saison im Löwen-Trikot zu haben. Er ist ein wichtiger Faktor in der Defensivabteilung. Er liebt es hart zu spielen, setzt seinen Schläger defensiv immer stark ein, blockt Schüsse und ist eine Bank im Penalty Killing. Er geht immer mit Einsatz voran. So einen Spieler benötigt jedes Team in seiner Mannschaft.

Thomas Greiss kehrt bis Saisonende zu den Löwen zurück.

Nun Goalie Quartett mit hoher Qualität für das Hauptrundenfinale

Der 38-jährige, der auf die Erfahrung von 14 Jahren NHL zurückblicken kann, kommt wieder zurück zu den Löwen Frankfurt. Aufgrund der Verletzungen von Jussi Olkinuora und Cody Brenner, hatte Thomas Greiss bereits am Anfang der Saison den Löwen ausgeholfen.

Dadurch ist er bereits seit diesem Zeitpunkt für die Löwen Frankfurt für die aktuelle Saison lizensiert.

Das Trainerteam um Headcoach Tom Rowe wünschte sich noch eine Verstärkung aber auch eine Absicherung auf der Torwart-Position bei möglichen Verletzungen. Zudem gibt die Rückkehr von Thomas Greiss dem Trainerteam weitere Möglichkeiten bei der spieltaktischen Aufstellung hinsichtlich der im Spiel erlaubten Import-Lizenzen.

Für den 20-jährigen Rodion Schumacher – der auch kommende Saison bei den Löwen unter Vertrag steht – wird eine Lösung gesucht, damit er auch diese Saison noch Spielpraxis sammeln kann.

Stefan Krämer: Ich freue mich, dass sich Thomas noch einmal bereit erklärt hat, die Löwen für den Rest der Saison zu verstärken. In seinen drei Spielen und der kurzen Zeit bei uns hat er gezeigt, dass uns seine Professionalität, gepaart mit Erfahrung und Leadership gut tut. Natürlich haben wir uns erneut und sehr intensiv über seine persönliche Vergangenheit und die zuletzt entstandene Diskussion um seine rechte Gesinnung unterhalten. Er hat uns definitiv davon überzeugt, dass er eine weltoffene und zeitgemäße Einstellung hat – anders würde er auch nicht zu den Werten der Löwen Frankfurt passen.

Thomas Greiss: Ich freue mich, wieder zurück in Frankfurt zu sein. Die Fans haben mich Anfang der Saison hier sehr herzlich empfangen und ich würde mich freuen, die Ziele des Clubs – das Erreichen der (Pre-)Play-Offs – zu verwirklichen. Was meine Vergangenheit und die Gerüchte um meine Person angeht, habe ich mich bereits 2021 geäußert. Das was Stefan Krämer über mich sagt, kann ich zu hundert Prozent bestätigen. Für mich sind die Diskussionen dahingehend ad acta gelegt. Jetzt zählt die Gegenwart und ich freue mich wieder in die Löwen Kabine zurückzukehren und Alles für meine Mitspieler und die Löwen Frankfurt zu geben.

Tom Rowe: 14 Jahre NHL, diese Karriere ist kein Zufall, sondern zeigt, was für ein exzellenter Torhüter und Mensch Thomas ist und natürlich freuen wir uns, wenn er sein Können hier bei den Löwen erneut beweist und unser Team unterstützt. Wer von nun an im Tor der Löwen stehen wird, entscheidet die Leistung im Training und in den Spielen. Bei der Aufstellung am Spieltag gibt uns seine erneute Verpflichtung taktisch mehr Möglichkeiten.

