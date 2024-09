LÃ¶wen Frankfurt verkÃ¼nden Namensgeber fÃ¼r die Eissporthalle bis 2028

Frankfurt. (PM Löwen) Die Löwen Frankfurt freuen sich, zum Saisonstart eine besondere Neuigkeit bekannt zu geben: Autohaus NIX erwirbt das Naming Right der Eissporthalle...

Frankfurt. (PM Löwen) Die Löwen Frankfurt freuen sich, zum Saisonstart eine besondere Neuigkeit bekannt zu geben: Autohaus NIX erwirbt das Naming Right der Eissporthalle Frankfurt, die ab sofort den Namen NIX Eissporthalle tragen wird.

Dies ist das erste Mal, dass die Namensrechte an der traditionsreichen Eissporthalle vergeben werden.

Darüber hinaus verlängert das Autohaus NIX auch seine bestehende Exklusivpartnerschaft mit den Löwen um weitere 4 Jahre, so dass beide Vereinbarungen erstmal bis 2028 gelten.

Diese starke Partnerschaft begann 2022 mit dem Aufstieg der Löwen in die PENNY-DEL, und beide Parteien blicken stolz auf zwei erfolgreiche und vertrauensvolle Jahre zurück.

Die Löwen Gesellschafter Stefan Krämer & Andreas Stracke, erklären: „Wir sind stolz, dass wir Alexander Nix für eine weitere Plattform begeistern konnten und somit die Durchdringung von Autohaus NIX bei den Löwen und in der Metropolregion Rhein/Main auf ein nächstes Level gehoben wird. Die Namensgebung der Eissporthalle ist ein großer Schritt für uns, der unsere enge Verbindung weiter stärkt und längerfristige Planungssicherheit gibt. Danke auch an den Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt Mike Josef und das Sportamt Frankfurt für ihren Einsatz in der Sache.“

Alexander Nix, Geschäftsführer von Autohaus NIX, kommentiert: „Die Löwen Frankfurt stehen für Leidenschaft, Dynamik und Gemeinschaft – Werte, die auch uns wichtig sind. In den bisherigen zwei Jahren unserer Partnerschaft haben wir erleben dürfen, wie stark die Marke Löwen Frankfurt ist und was sie einem engagierten Partner an Return on Invest geben kann. Meine Mitarbeiter brennen seit Tag 1 für die Löwen und unser dortiges Engagement. Zudem haben wir auch 40% mehr Bewerbungen für unsere offenen Stellen erhalten. Wir freuen uns, mit der Namensgebung der NIX Eissporthalle und unserer verlängerten Partnerschaft noch intensiver Teil dieser großartigen Geschichte zu sein. Für uns ist die Partnerschaft ein wichtiger Bestandteil unseres Markenauftritts.“

Sportdezernent & Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main, Mike Josef: „Die Löwen sind ein wichtiger Bestandteil des Frankfurter Profisports und mir ist es wichtig, dass wir sie bestmöglich unterstützen. Mit dem Namensrecht ist dies gelungen. Ich bin froh, dass hierfür ein starker Partner aus unserer Region gewonnen werden konnte.“

Bürgermeister der Stadt Wächtersbach, Andreas Weiher: „Ich bin außerordentlich stolz, dass unser großes Traditionsunternehmen Autohaus NIX durch die Partnerschaft mit den Löwen Frankfurt bundesweit ins Rampenlicht gerückt wurde. Die konsequente Steigerung dieser Kooperation ist die Namensgebung Eurer Traditionssportstätte für das Autohaus NIX mit Stammsitz in Wächtersbach. Herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen Entscheidung. Herzlichen Glückwunsch zur NIX – Eissporthalle Frankfurt am Main.

Die Löwen Frankfurt und Autohaus NIX blicken gespannt auf die kommenden Jahre und darauf, gemeinsam weiterhin erfolgreiche Meilensteine zu setzen.“