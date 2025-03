LÃ¶wen Frankfurt verabschieden drei Spieler

Frankfurt. (PM Löwen) Drei Jahre spielte Dominik Bokk für die Löwen und erzielte in dieser Zeit in 131 Spielen 49 Tore und 59 Vorlagen.

In der vergangenen Saison durfte Dominik zudem auch bei einigen Spielen das „A“ auf der Brust tragen. Die Löwen bedanken sich bei ihrer #78 für den Einsatz und drei Jahre Löwen Eishockey.

Erik Brown überzeugte in dieser Saison im Try-Out die Trainer und sicherte sich somit einen Vertrag in Frankfurt. Erik Brown erzielte in 34 Spielen ein Tor und 7 Vorlagen.

Auch Andy Welinski kam während der Saison zu den Löwen, um der Abwehr zusätzliche Tiefe und Stabilität zu geben. In 24 Spielen erzielte unsere #3 ein Tor und 5 Vorlagen.

Weiter verabschieden die Hessen ihren Team-Betreuer Lasse Jokinen. Der gebürtige Finne ist seit 2018 für die Löwen tätig, jetzt geht es für Lasse in die wohlverdiente Rente.

Die Löwen bedanken sich somit auch bei Erik, Andy und Lasse für ihren Einsatz für die Löwen.

