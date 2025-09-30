Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt und Lua Niehus lösen Vertrag auf
Löwen FrankfurtTransfermarkt GER

Löwen Frankfurt und Lua Niehus lösen Vertrag auf

30. September 20251 Mins read152
Share
Lua Niehus von den Löwen Frankfurt - © City-Press
Share

Frankfurt. (PM Löwen) Die Löwen Frankfurt sind dem Wunsch von Verteidiger Lua Niehus nachgegangen und haben den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Lua Niehus absolvierte 50 DEL-Spiele für die Hessen und erzielte hierbei ein Tor und drei Assists.

Jan Barta: „Lua ist derzeit Verteidiger Nummer 9 bei uns und möchte daher den Club verlassen. Diesem Wunsch haben wir entsprochen.“

Die Löwen Frankfurt bedanken sich bei Lua Niehus für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.

Am Mittag wird sein neuer Klub voraussichtlich verkündet.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

11
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Zwei Spiele Sperre für Dresdens Lance Bouma

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Saale Bulls HalleTransfermarkt GER

Saale Bulls Halle: Adäquater Ersatz auf der Goalie-Position gefunden!

Halle. (PM Saale Bulls) Die Saale Bulls haben auf den verletzungsbedingten Ausfall...

By30. September 2025
Lausitzer FüchseTransfermarkt GER

Lausitzer Füchse nehmen Georgiy Saakyan mit Tryout-Vertrag ins Aufgebot

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben ihr Team bis zur Länderspielpause...

By30. September 2025
Selber WölfeTransfermarkt GER

Wölfe behalten in engem Spiel gegen Lindau die Oberhand – Jonas Hördler sammelt Erfahrungen in Selb

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe bleiben in der Erfolgsspur und gewinnen...

By27. September 2025
GSC MoersTransfermarkt GER

Nicolas Lesch, Maik Bregulla und Pascal Zielinski bleiben in Moers

Moers. (PM GSC) Mit den Verlängerungen von der beiden Verteidiger Pascal Zielinski...

By27. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten