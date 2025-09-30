Löwen Frankfurt und Lua Niehus lösen Vertrag auf

Frankfurt. (PM Löwen) Die Löwen Frankfurt sind dem Wunsch von Verteidiger Lua Niehus nachgegangen und haben den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Lua Niehus absolvierte 50 DEL-Spiele für die Hessen und erzielte hierbei ein Tor und drei Assists.

Jan Barta: „Lua ist derzeit Verteidiger Nummer 9 bei uns und möchte daher den Club verlassen. Diesem Wunsch haben wir entsprochen.“

Die Löwen Frankfurt bedanken sich bei Lua Niehus für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.

Am Mittag wird sein neuer Klub voraussichtlich verkündet.

