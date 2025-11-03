Löwen Frankfurt stellen Tom Rowe frei! „Lange, interessante und facettenreiche Kandidaten-Liste“ – Suche nach dem Nachfolger läuft

Frankfurt. (EM) Es war ihnen ganze zwei Sätze auf der Webseite, sowie in den sozialen Netzwerken und nicht einmal eine Pressemitteilung wert: Die Löwen Frankfurt haben ihren Headcoach Tom Rowe freigestellt.

„Nach einem sehr enttäuschenden ersten Saisonviertel ziehen die Löwen Konsequenzen und stellen Tom Rowe mit sofortiger Wirkung frei. Die Löwen arbeiten mit Hochdruck daran zeitnah einen neuen Head Coach zu verpflichten.“, so lautete die kurze Mitteilung auf der Löwen Webseite.

Damit endet die Amtszeit des 69- jährigen US-Amerikaners am Main nur 18 Monate nach seiner Verpflichtung. Damals war man sich sicher einen erfahrenen Trainer verpflichtet zu haben, der Spieler besser machen kann.

Nach Platz zehn und der damit verbundenen Teilnahem an den Pre-Playoffs in der Vorsaison, lief es in dieser Saison einfach nicht rund. Nach dem Fehlstart mit der 1:9 Auftaktpleite gegen Wolfsburg und fünf Niederlagen in den ersten fünf Spielen, schienen die Löwen doch ihren Weg gefunden zu haben. Nach dem Sieg in Mannheim gelangen im weiteren Verlauf Siege in Iserlohn, gegen Köln, München und Bremerhaven. Die Richtung schien wieder zu stimmen, aber es folgten weitere bittere Pleiten in Köln (5:0), Schwenningen (6:1), in Dresden (4:3 n.P.) und am Sonntag gegen Ingolstadt mit 0:8. Die deftige Pleite gegen die Panther schein nur noch der letzte Tropfen gewesen zu sein, der das berühmte Fass zum Überlaufen brachte.

Wie MagentaSport in der „Eishockeyshow“ berichtete, soll es noch während des Spiels gegen Ingolstadt eine Krisensitzung der Löwen-Gesellschafter gegeben haben.

In seinem letzten Interview als Löwen-Trainer sprach Tom Rowe nach dem Spiel gegen Ingolstadt noch davon in der Pause den Resetknopf drücken zu müssen. Er wird ihn nun nicht mehr drücken, wie ihm nach der Pressekonferenz mitgeteilt wurde.





„Lange, interessante und facettenreiche Kandidaten-Liste“ – Suche nach dem Nachfolger läuft

Bis zum Derby gegen die Adler Mannheim am 14. November haben die Hessen nun Zeit die Köpfe freizubekommen und einen Nachfolger zu präsentieren. Im Optimalfall ist dieser schon in den kommenden Tagen verpflichtet, um direkt nach den freien Tagen des Teams in der kommenden Woche loszulegen.

Die Aufgabenstellung wird auch für den Nachfolger nicht leichter: Die Blockaden bei den Spielern lösen, für eine positivere Grundstimmung sorgen, eventuell Anpassungen in den Formationen vornehmen und den Spielern die professionelle Einstellung zum Beruf noch einmal verinnerlichen.

Im Kader selbst ist nicht mehr viel Spielraum. Zehn Importlizenzen hat Sportchef Jan Barta mit der Nachverpflichtung von Ty Glover bereits vergeben. Branchenüblich bewahrt man in der Regel die letzte Lizenz für den Fall einer schwerwiegenden Verletzung auf der Torhüterposition möglichst lange auf.

Wie die FAZ berichtet, hat Barta seit Sonntagabend die Suche nach einem Nachfolger für Tom Rowe begonnen. Er habe schon eine lange, interessante und facettenreiche Liste, so Barta gegenüber der FAZ. Namen sind bislang noch nicht durchgesickert. Man darf gespannt sein, wem die Löwen ihr Team anvertrauen. Der „Neue“ muss sicherlich viele Fähigkeiten ins sich vereinen und auch einen guten Draht zur Führungsetage pflegen.

So darf man gespannt sein, ob Barta einen in der Liga bekannten „üblichen Verdächtigen“ präsentiert oder doch ein „frisches Gesicht“ in die Liga bringt.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!