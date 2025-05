LÃ¶wen Frankfurt statten „unangenehmen Gegenspieler“ mit einem Zweijahresvertrag aus

Frankfurt. (PM Löwen) Im gegnerischen Slot ist er zu Hause.

Die Löwen Frankfurt sagen herzlichen Glückwunsch zum heutigen Geburtstag und herzlich Willkommen an Neuzugang Matthew Wedman.

Der gebürtige Kanadier feiert heute seinen 26. Geburtstag. Der Linksschütze wurde in Edmonton geboren, ist 191 cm groß und 94 Kilogramm schwer. Die vergangene Saison war seine Erste in Europa und hier hatte er bereits sehr starke Statistiken. Wedman spielte in der Slowakei bei HC Banska Bystrica und er erzielte in 56 Spielen 25 Tore und 48 Punkte. Matthew ist ein Spieler, der sich vor allem im gegnerischen Slot aufhält. Rund um das Tor des Gegners – hier fühlt er sich am wohlsten. Wedman erhält einen Zweijahresvertrag.

Matthew Wedman: „Ich freue mich, nach meinem ersten Jahr in Europa in der kommenden Saison in Deutschland zu spielen. Die Löwen sind für mich der richtige Club um mich und mein Spiel weiterzuentwickeln. Die Vision, die mir der Club gezeigt hat, hat mich überzeugt.“

Jan Barta: „Matthew ist ein unangenehmer Gegenspieler, der seine Qualitäten vor dem Tor hat. Seine Präsenz im Slot und seine gradlinige, effiziente Spielweise macht unsere Mannschaft besser.“

Seine Karriere in Zahlen

