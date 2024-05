LÃ¶wen Frankfurt statten 20- jÃ¤hriges Verteidigertalent mit einem Vertrag Ã¼ber vier Jahre aus

Frankfurt. (PM Löwen) Die Löwen Frankfurt und Philipp Bidoul werden gemeinsam in die neue Saison starten. Der 20-Jährige hat einen Vier-Jahres-Vertrag bei den Löwen...

Der 20-Jährige hat einen Vier-Jahres-Vertrag bei den Löwen unterschrieben. Der Verteidiger wurde in der vergangenen DEL2-Saison als bester U21-Spieler ausgezeichnet.

Bereits seit Anfang Mai ist der gebürtige Allgäuer in Frankfurt und trainiert mit Teilen des Teams in Frankfurt-Kalbach. „Der Weg, den die Löwen Frankfurt in den kommenden Jahren einschlagen wollen, gefällt mir sehr gut“, sagt der Verteidiger. „Ich finde, der Club hat viel Potenzial für die Zukunft. Letztlich passt für mich das Gesamtpaket. Wir werden ein starkes Team sein, um erfolgreich Eishockey zu spielen. Wir wollen gewinnen.“

Philipp Bidoul hat seine bisherige Eishockey-Laufbahn ausschließlich beim ESV Kaufbeuren verbracht, hatte aber auch schon Einsätze in der Oberliga für Füssen und Memmingen. In den beiden vergangenen Spielzeiten spielte der 183 cm große Bidoul 107-mal für den ESVK in der DEL2.

Daniel Heinrizi, Sportdirektor der Löwen Frankfurt: „Philipp ist ein junger talentierter Verteidiger, der als bester U21-Spieler in der DEL2 ausgezeichnet wurde. Er ist sehr ehrgeizig und läuferisch stark. Für sein Alter spielt er schon sehr abgeklärt. Wir freuen uns, ihn in den nächsten Jahren im Löwen-Rudel zu haben.“