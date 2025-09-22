Löwen Frankfurt sind bereits nach vier Spielen in einer tiefen Ergebniskrise

Frankfurt. (PM MagentaSport / EM) Schwenningens Neuzugang Jordan Szwarz führt die Wild Wings per Doppelpack zum Sieg in Frankfurt.

Besonders im dritten Drittel zogen die Schwenninger davon und führten zwischenzeitlich 6:2. Für die Löwen ist es die 4. Niederlage im 4. Spiel. Saisonübergreifend ist es sogar schon die 6. Pleite am Stück – der letzte Sieg datiert vom März, ein 4:0 in Nürnberg am letzten Hauptrundenspieltag. Schwenningen holt den zweiten Sieg im 4. Spiel.

Alexander Karachun, Spieler Schwenningen: „Es war wieder ein bisschen eine Achterbahn – hoch und runter. Aber am Ende haben wir uns eigentlich gut gefangen. Auch im 2. Drittel gut Momentum aufgebaut und im dritten dann den Sack zugemacht.“

Daniel Pfaffengut, Spieler Frankfurt: „Das 1. Drittel war ganz in Ordnung. Da haben wir gut gespielt. Im 2. Drittel haben wir das Momentum ein bisschen verloren. Da ist es ein bisschen hin und her gegangen. Und im letzten Drittel sind wir einfach zusammengebrochen. Das ist inakzeptabel, wie wir die letzten 10 Minuten trotz des Rückstands auftreten. Am Ende können wir trainieren und ackern, wie wir wollen. Am Ende zählen nur Resultate und jetzt müssen wir mal liefern.“

Schlechte Bilanz: Kein Sieg, schwächster Sturm und die meisten Gegentore in der Liga

Die Bilanz der Löwen Frankfurt schaut nach vier Spieltagen mies aus. Noch kein einziger Punkt wurde gewonnen, in der Tabelle auf dem letzten Platz und ein miserables Torverhältnis von -15.

Hier wiegt die 1:9 Auftaktpleite gegen Wolfsburg natürlich schwer. Diese derbe Pleite scheinen die Schützlinge von Headcoach Tom Rowe wie einen tonnenschweren Rucksack mit sich zu schleppen.

Der neue Sportdirektor Jan Barta (offiziell seit Juli in Amt und Würden) hatte nach dem ersten Wochenende gegenüber dem Hessischen Rundfunk noch von einer „Reifenpanne“ gesprochen, die einmal in einer Saison passieren könne.

Auf den Ausfall des Schweden Jakob Lilja reagierte man in der vergangenen Woche und verpflichtete Ty Glover, der sich mit einem Treffer auch gleich gut einführte.

Problem ist allerdings, dass die Löwen nun auch schon zehn Importlizenzen vergeben haben. Viel Spielraum bleibt da also nicht mehr, da man immer mit einer schweren Verletzung eines anderen Spielers rechnen muss.

Zudem konnten sowohl Cody Brenner, als auch Mirko Pantkowski im Tor noch nicht überzeugen. Beide sollen aber eigentlich das Potenzial zu einer Nummer eins haben.

Nicht wegzudiskutieren ist auch das Thema Jussi Olkinuora. Der letztjährige Königstransfer blieb sportlich sicherlich auch hinter den Erwartungen zurück. Seine sich wie ein Kaugummi hinziehende Vertragsauflösung lief nicht ohne Nebengeräusche ab. Dazu nahm der finnische Goalie vor einigen Tagen aus seiner Sicht via Instagram Stellung (siehe unten). Logischerweise ist so etwas dann auch Thema innerhalb der Kabine.

Frankfurts Headcoach Tom Rowe fasst das Spiel gegen die Wild Wings auf der Pressekonferenz kurz zusammen: „Das erste Drittel war solide, da haben wir nicht viel weggegeben. Im zweiten sind wir davon abgekommen und im dritten sind wir auseinandergefallen“, so der 69- jährige Übungsleiter.

Und natürlich kann sich auch der erfahrene Coach nicht aus der Verantwortung stehlen. In den sozialen Medien fragen viele Anhänger mittlerweile ganz offen, ob der US-Amerikaner die Mannschaft noch erreicht und ob das Team genug Qualität besitzt sich aus dem Schlamassel zu befreien?

Noch ist die Saison jung und vieles kann die Mannschaft noch geraderücken. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Freitag daheim gegen Nürnberg und zwei Tage später beim Derby in Mannheim. Ausgerechnet! Aber warum nicht?

