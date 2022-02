LÃ¶wen Frankfurt reichen 6. DEL-Bewerbung in Folge ein

Frankfurt. (PM Löwen) Auch für die PENNY DEL Saison 2022/23 reichen die Löwen Frankfurt ihren Antrag zur Teilnahme an der Lizenzprüfung ein. Stefan Krämer,...

Frankfurt. (PM Löwen) Auch für die PENNY DEL Saison 2022/23 reichen die Löwen Frankfurt ihren Antrag zur Teilnahme an der Lizenzprüfung ein.

Stefan Krämer, geschäftsführender Gesellschafter der Löwen Frankfurt, sagt: „Wir sind sehr stolz darauf, uns erneut für die Teilnahme an der DEL zu bewerben. Der sportliche Aufstieg ist letztendlich das Salz in der Suppe. Daher werden wir natürlich versuchen, uns in dieser stark besetzten Liga durchzusetzen und diesen Schritt zu gehen.“

Für den Fall einer sportlichen Qualifikation als Meister der DEL2, haben die Löwen Frankfurt ihren Lizenzantrag eingereicht.

Für den Fall, dass zur Saison 2022/23 weniger als 14 Teams eine Lizenz für die PENNY DEL erhalten, haben neben den Löwen Frankfurt auch die Kassel Huskies ihre Anträge als möglicher Nachrücker eingereicht.

Einreichungsfrist für die Bewerbungsunterlagen zur Lizenzprüfung ist der 24. Mai 2022.