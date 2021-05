LÃ¶wen Frankfurt prÃ¤sentieren kreativen Neuzugang

Frankfurt. (PM Löwen) Er ist nicht nur auf dem Eis kreativ – er ist auch sonst ein kreativer Kopf mit Löwen-Herz! Für die Veröffentlichung...

Frankfurt. (PM Löwen) Er ist nicht nur auf dem Eis kreativ – er ist auch sonst ein kreativer Kopf mit Löwen-Herz!

Für die Veröffentlichung seiner Verpflichtung schickte er den Löwen Frankfurt ein Bild, das zeigt, wie gut er mit Löwen klarkommt.

Obwohl sein Bild im Rahmen eines Gewinnspiels zunächst ohne seinen Namen auf den Social-Media-Kanälen des Klubs veröffentlicht wurde, dauerte es natürlich nicht lange, bis die Fans den Neuzugang “enttarnten“.

Neu im Löwen-Rudel, Rylan Schwartz!

Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Rylan ist ein sehr erfahrener, technisch starker und vor allem auch torgefährlicher Center. Eine seiner großen Stärken ist sicherlich das Überzahlspiel. Wir freuen uns sehr, dass wir einen der besten deutschen Scorer der vergangenen DEL2-Saison für uns gewinnen konnten.“

Rylan Schwartz: „Ich bin sehr gespannt auf die kommende Saison mit den Löwen Frankfurt! Ich freue mich auf eine gesunde, erfolgreiche Spielzeit und hoffe natürlich, dass alle Fans wieder in die Eissporthalle dürfen, um uns zu unterstützen.“

Der Kanadier Schwartz (31) spielte von 2012 bis 2016 in der AHL für die Worcester Sharks bzw. für die Toronto Marlies und in der ECHL für die Allen Americans als auch für die Orlando Solar Bears.

In der vergangenen Saison stürmte der Angreifer für unseren Ligakonkurrenten, die Lausitzer Füchse und konnte dort in 42 Spielen 46 Punkte (17 Tore / 29 Assists) erzielen. Insgesamt blickt der Center auf 98 DEL2-Partien zurück, da er auch schon das Trikot der Heilbronner Falken trug.

In der DEL ist Rylan ebenfalls kein Unbekannter, er bringt Erfahrung aus 135 DEL-Spielen im Jersey der Fischtown Pinguins sowie der Nürnberg Ice Tigers mit an den Main.

Der in Wilcox, Kanada geborene Schwartz besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft, daher fällt er nicht in das Kontingent für ausländische Spieler.