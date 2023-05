LÃ¶wen Frankfurt holen weiteres Talent an den Main, aber ein Youngster verlÃ¤sst das LÃ¶wenrudel auch in Richtung DEL2

Frankfurt. (PM Löwen) Ein weiteres Nachwuchstalent verstärkt das Löwen-Rudel. Mit dem 18-jährigen Lua Niehus hat Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier ein weiteres U23-Talent an den Main...

Frankfurt. (PM Löwen) Ein weiteres Nachwuchstalent verstärkt das Löwen-Rudel.

Mit dem 18-jährigen Lua Niehus hat Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier ein weiteres U23-Talent an den Main gelotst.

Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, neben Kevin Bicker mit Lua Niehus ein weiteres Top-Talent von den Jungadlern Mannheim zu verpflichten. Lua ist ein in der Schweiz und bei den Jungadlern Mannheim hervorragend ausgebildeter, spielerisch und läuferisch sehr starker junger Verteidiger mit viel Offensivpotential und einer bereits in jungen Jahren sehr professionellen Einstellung“.

Lua Niehus: „Es ist ein großer Schritt für mich in die DEL, aber ich freue mich riesig, diese Erfahrung machen zu dürfen. Mit dem Konzept von Franz-David Fritzmeier und den Löwen bin ich in guten Händen und bereit, mich weiterzuentwickeln und das nächste Level zu erreichen.“

Bis 2020 wurde der junge Verteidiger in den Nachwuchsmannschaften des Schweizer Vereins Langenthal ausgebildet. Danach wechselte er in die U17- und U20-DNL-Mannschaften der Jungadler Mannheim. Darüber hinaus spielte Lua auch für die U17- und U18-Nationalmannschaften, zuletzt zusammen mit Neu-Löwe Kevin Bicker für Team Deutschland bei der U18-Weltmeisterschaft in der Schweiz. Lua Niehus erhält bei den Löwen Frankfurt einen Vierjahresvertrag.

Markus Freis hingegen verlässt die Löwen in Richtung DEL2.

Freis (19) wechselte vor der Saison 2021/2022 vom Kooperationspartner KEV 81 zu den Löwen Frankfurt. In der Saison 2022/2023 ist Markus – neben Einsätzen für das Team der Krefelder U23 – auch für das DEL-Team in der Mainmetropole aufgelaufen.

Die Löwen Frankfurt bedanken sich bei Markus Freis für seinen Einsatz und wünschen ihm sportlich und privat alles Gute!

