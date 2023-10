LÃ¶wen Frankfurt haben wenig MÃ¼he mit zahnlosen Haien aus KÃ¶ln

Artikel anhören Frankfurt. (MR) Ein konfuses, fahriges und teils nickelig geführtes Spiel fand wie auch bei der ersten Partie in den Gastgebern Löwen Frankfurt...

Artikel anhören Artikel anhören

Frankfurt. (MR) Ein konfuses, fahriges und teils nickelig geführtes Spiel fand wie auch bei der ersten Partie in den Gastgebern Löwen Frankfurt einen eindeutigen und auch verdienten Sieger. Erneut war es eine torreiche Partie, die Frankfurter Fans sahen 6, die ca. 1500 mitgereisten Kölner Fans nur 3 Tore ihrer jeweiligen Mannschaft.

Für die Löwen war es ein „sechs Punkte Spiel“: auf Platz 9 mit 20 Punkten stehend traf man zum zweiten Male in dieser Saison auf die Kölner Haie, die mit 23 Punkten auf Platz 7 standen. Das erste Spiel war vor zwei Wochen torreich mit 6:4 an die Löwen gegangen. Der Gästeblock war bei diesem Nachmittagsspiel rappelvoll. Es entwickelte sich ein auf dem Eis sehr zerfahrenes Spiel mit vielen Icings in der Anfangsphase. Dafür ging es sonst eher robust zur Sache. Die Schiedsrichter, besonders Herr Gofmann, sprachen einige Strafen aus, sodass beide Teams oft mit den Special Teams unterwegs waren. Eine Strafe gegen die Haie war soeben abgelaufen, da schepperte es hinter Tobias Ancicka (16.). Der zweite Durchgang wurde nicht besser. Warum die Löwen bei aufgestellten 7 Verteidigern nur 2 Pärchen aufs Eis schickten, mag das Geheimnis von Trainer Matti Tiilikainen bleiben; das Zwischenergebnis nach 40 Minuten gab ihm aber recht. Matushkin – einer dieser vier Defensivspezialisten – legte auch in diesem Durchgang wieder auf. Zunächst früh konnte Bokk im Slot den Rebound verwerten (43.), dann war Kunyk passend mit der Kelle zur Stelle (38.). Dazwischen immer wieder erschreckend viele Pässe, die nicht ankamen, Pucks, die am Eis festklebten oder Schläger, die zu kurz waren. Offenbar war auch das Eis nicht wirklich gut – zur Spielmitte musste es an gleich zwei Stellen ausgebessert werden. Doch die Löwen kamen auf dem eigenen Geläuf besser zurecht. Eine späte Überzahl konnten die Haie aber noch nutzen (Thuresson), sodass es mit einem 3:1 in die Pause ging.

Es folgte das „beste Drittel“ der Haie (statistisch über die Saison gesehen)

Nun – statistisch gesehen mag das auch für dieses Spiel gelten, konnten die Haie doch mit 2 Toren hier die Mehrzahl ihrer Treffer erzielen. Dass es aber nicht reichte, lag auch an Matushkin. Doch zunächst kam der Nackenschlag für die Haie, denn diesmal benötigten die Löwen nur 89 Sekunden, um nach Wiederbeginn einen Treffer nachzulegen (Bicker mit seinem ersten DEL-Treffer). Es musste eine doppelre Überzahl her, dass die Domstädter ihre Seite des Scoreboards nach oben korrigieren konnten. Als Thuressons Schuss in die Maschen ging, war gerade der erste der bestraften Löwen wieder auf dem Eis. Wenig später – der Puck sprang wieder wie wild und mit scheinbarem Eigenleben wahllos in irgendwelche Schläger – hatte MacLeod doch so etwas wie Kontrolle, und er zwang die Hartgummischeibe über den Strich (49.). Der Kölner Anhang war jetzt auch wieder da, und die Haie hatten die zweite Luft. Sollten sie aus dem 3:4 aus ihrer Sicht doch noch etwas drehen können? Doch MacLeod, Aubry und Grenier konnten ihre Möglichkeiten nicht unterbringen. Und dann war da ja noch Matushkin auf der anderen Seite, der im Powerplay schnell vor Ancicka auftauchte und locker über die Fanghand einschoss (56.). Bei verwaistem Kasten liefen Schweiger und Alanov den Konter gegen Bailen. Dies war das 6:3 und damit der Endstand.

Zwar gab es natürlich nur drei Punkte zu verteilen, doch durch den Sieg haben Frankfurt und Köln die Plätze getauscht. Für die Mainstädter geht es bereits am Dienstag weiter und zwar mit dem Derby gegen die Adler in Mannheim.

Stimmen zum Spiel

Es spielten:

LFF – 35 Joseph Cannata – 47 Ville Lajunen, 52 Maksim Matushkin – 78 Dominik Bokk, 17 Carter Rowney, 19 Joseph Crameaossa; 24 Ben Blood, 4 Reid McNeill – 86 Cameron Brace, 20 Cody Kunyk, 83 Kevin Bicker; 95 Mike Schmitz, 76 Daniel Wirt – 64 Markus Schweiger, 8 Nathan Burns, 21 Eugen Alanov; 26 Constantin Vogt – 13 Rylan Schwartz, 16 Chad Nehring, 29 Brett Breitkreuz

KEC – 45 Tobias Ancicka – 29 Andrj Šustr, 67 Stanislav Dietz – 36 Andreas Thuresson, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maxi Kammerer; 7 Nick Bailen, 57 Brady Austin – 82 Alexandre Grenier, 89 Gregor MacLeod, 19 Frederic Storm; 17 Jan Luca Sennhenn, 91 Moritz Müller – 21 Mark Olver, 26 David McIntyre, 10 Justin Schütz; 22 Maximilian Glötzl – 55 Carter Proft, 5 Robin van Calster, 34 Elias Lindner

Die Tore erzielten:

1:0 (15:56) Kunyk (Schwartz, Matushkin)

2:0 (22:49) Bokk (Matushkin, Cramarossa)

3:0 (37:19) Kunyk (Matushkin, Brace) PP1

3:1 (39:27) Thuresson (Bailen, MacLeod) PP1

4:1 (41:29) Bicker (Kunyk)

4:2 (47:33) Thuresson (Bailen, Aubry) PP1

4:3 (48:53) MacLeod (Storm Grenier)

5:3 (53:23) Matushkin (Brace, Schwartz) PP1

6:3 (58:45) Schweiger (Alanov, Blood) ENG



Schiedsrichter: 45 Roman Gofman, 10 Gordon Schukies (70 Joep Leermakers, 86 Tom Giesen)



Strafen: LFF – 16 Min.; KEC – 18 Min.

Zuschauer: 6990 (ausverkauft)

Fotostrecke zum Spiel

5958 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten