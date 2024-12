LÃ¶wen Frankfurt erweitern ihren Gesellschafterkreis: Strategische Weichenstellung fÃ¼r Wachstum und Erfolg â€“ Mission 2030

Verantwortungsvolle Balance zwischen wirtschaftlichem Wachstum und Förderung der sportlichen und sozialen Werte des Clubs als Kern der Partnerschaft mit PRANGE • Löwen Frankfurt öffnen...

Verantwortungsvolle Balance zwischen wirtschaftlichem Wachstum und Förderung der sportlichen und sozialen Werte des Clubs als Kern der Partnerschaft mit PRANGE

• Löwen Frankfurt öffnen ihren Gesellschafterkreis und freuen sich über PRANGE als neuen Mitgesellschafter. Dieser Schritt legt den Grundstein für wirtschaftliches und sportliches Wachstum im Rahmen der „Mission 2030“.

• Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Löwen auf das nächste Level zu heben – durch strategische Expertise, eine stärkere wirtschaftliche Basis – u.a. durch eine größere, moderne Spielstätte – und dadurch die Annäherung an die Top-Clubs der DEL.

• Der Fokus liegt auf einer nachhaltigen Entwicklung, die den Club langfristig wettbewerbsfähig macht und die Eishockey-Region Rhein-Main stärkt. Dabei bleibt die operative und sportliche Verantwortung weiterhin bei der bestehenden Clubführung.

Ein Zeichen des Aufbruchs und der Weiterentwicklung

Werte wahren und gleichzeitig die Basis des Clubs weiter stärken – Die Löwen Frankfurt machen einen bedeutenden Schritt in ihrer Entwicklung: Mit der PRANGE Beteiligungen AG begrüßt der Club einen neuen strategischen Partner als Mitgesellschafter, der den Weg für nachhaltiges wirtschaftliches und sportliches Wachstum unterstützt. Mit der „Mission 2030“ setzen die Löwen auf eine strategische, zukunftsorientierte Ausrichtung, die Tradition und Werte wahrt, während sie Innovation und Professionalität stärkt. Mit diesem Schritt stellt der Club die strategischen Weichen für Wachstum und Erfolg – sowohl wirtschaftlich als auch sportlich.

„Die Verträge wurden heute Vormittag unterschrieben, die Tinte ist gerade trocken geworden“, freut sich Stefan Krämer, Geschäftsführender Gesellschafter der Löwen Frankfurt, auf der heutigen Pressekonferenz. Dort stellten die bisher alleinigen Gesellschafter der Löwen, Stefan Krämer und Andreas Stracke, den Einstieg ihres neuen Partners von PRANGE, Dr. Albrecht Brodhun vor.

„Die Löwen Frankfurt sind wirtschaftlich solide und ertragsstark. Der Club ist schuldenfrei. Darauf sind wir stolz und das hat uns in den vergangenen 14 Jahren seit der Gründung der Löwen Frankfurt im Jahr 2010 immer ausgezeichnet“, betont Stefan Krämer. Auch sportlich befinde sich der Club seit einigen Jahren auf einem vielversprechenden Weg. Der Club habe es aus eigener Kraft innerhalb von wenigen Jahren geschafft, aus der viertklassigen Regionalliga in die DEL aufzusteigen und sich zu einem etablierten Erstligaclub zu entwickeln. „Wir sind allerdings auch der Überzeugung, dass wir noch nicht unser gesamtes Potenzial in allen Bereichen ausschöpfen. Mit PRANGE haben wir einen Partner gefunden, der unsere Vision teilt und mit seiner Expertise dazu beitragen wird, die Löwen auf das nächste Level zu heben – wirtschaftlich, sportlich und organisatorisch.“

Gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft mit Mission 2030

PRANGE übernimmt als Mitgesellschafter einen Anteil von 20 % und wird den Club bei der Umsetzung seiner langfristigen Ziele unterstützen. Die strategische Partnerschaft ist ein Meilenstein auf dem Weg zur „Mission 2030“.

Stefan Krämer: „Wir müssen, wollen und werden uns in vielen Bereichen der gesamten Organisation durch verschiedene infrastrukturelle Maßnahmen noch professioneller und internationaler aufstellen und unser Potenzial weiter ausschöpfen. Gemeinsam wollen wir auch das Thema Nachhaltigkeit angehen. Auf diesem Weg wird PRANGE uns unter anderem mit ihrer strategischen Expertise, ihrem unternehmerischen Know-How und ganz konkret mit der Weiterentwicklung der Gesellschafterstruktur begleiten.“ Zudem sei ein zentrales Thema gemeinsam die nachhaltige, wirtschaftliche Basis der Löwen mit strukturellem, gesundem Wachstum weiterzuentwickeln. Dazu zähle vor allem auch das Ziel einer größeren, modernen Spielstätte für die Löwen Frankfurt. „Und auch sportlich wollen wir durch die Öffnung für neue Gesellschafter den bereits eingeschlagenen erfolgreichen Weg fortsetzen, und näher an die Top-Clubs heranrücken“, erläutert Stefan Krämer.

Nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und gemeinsame Werte im Fokus der künftigen Partnerschaft

Krämer ergänzt: „Unser Ziel ist es, wirtschaftliches Wachstum und sportlichen Erfolg nachhaltig zu verbinden, ohne unsere Werte und Identität aus den Augen zu verlieren.“ Gemeinsam wolle man eine verantwortungsvolle Balance zwischen wirtschaftlichem Wachstum und der Förderung der sportlichen und sozialen Werte finden, die den Club ausmachen. „Dies wird bei allen Entscheidungen immer eine zentrale Rolle spielen. Und nur mit einem solch verantwortungsvollen Ansatz kann die Einbindung von weiteren Gesellschaftern sowohl den Clubstrukturen als auch den Fans zugutekommen. Das ist ein zentrales Anliegen und im Zuge der Weiterentwicklung der Gesellschafterstruktur und damit auch dem Einstieg von PRANGE eine Grundvoraussetzung“, so Andreas Stracke, Chief Marketing Officer und Gesellschafter der Löwen Frankfurt.

„Mit dem Einstieg von PRANGE haben Andreas Stracke und ich unseren Gesellschafterkreis für einen tollen Partner geöffnet, der Interesse daran hat, mit seinen vielfältigen Möglichkeiten die Löwen Frankfurt weiterzuentwickeln“, so Stefan Krämer. Bereits seit knapp zehn Jahren ist PRANGE ein wichtiger strategischer Partner der Löwen. Beide Seiten kennen und schätzen sich und arbeiten schon lange vertrauensvoll zusammen. Andreas Stracke: „Mit ihrem unternehmerischen Know-How haben sie auf vielen Ebenen schon bewiesen, wie wertvoll ihre Expertise sein kann. Davon und von ihrem starken Netzwerk, ihrem unternehmerischen Denken und strategischen Erfahrung wollen wir auch in Zukunft profitieren. Nicht als Berater, sondern als strategischer und wichtiger Partner, als Macher.“

Das unterstreicht auch Dr. Albrecht Brodhun, Vorstand der PRANGE Beteiligungen AG: „Der Weg der Löwen Frankfurt in den letzten Jahren ist eine ziemlich einmalige Erfolgsgeschichte – eine Mischung aus Comeback, Aufbauarbeit und Leidenschaft, die sowohl Fans als auch Experten fasziniert. Sie gehören heute zu den attraktivsten und spannendsten Eishockey-Clubs – und das im Zentrum von Deutschland, am Finanzplatz Frankfurt am Main. Der Club steht sinnbildlich für die Kraft von Gemeinschaft im Sport.“ Das Duo Stefan Krämer und Andreas Stracke brenne nicht nur mit Herzblut für die Löwen, sondern denke auch unternehmerisch und habe mit diesem Ansatz und mit strategisch richtigen Entscheidungen immer im besten Sinne für die Löwen einen kerngesunden, wirtschaftlich soliden Club aufgebaut. „Das ist bemerkenswert und passt hervorragend in unseren unternehmerischen Fokus. Sowohl sportlich als auch in Fragen des Wachstums und der strategischen Ausrichtung sind die Löwen auf einem guten Weg und können noch richtig viel erreichen. Davon möchten wir künftig ein Teil sein und zu noch größeren Erfolgen beitragen“, so Dr. Brodhun.

Eishockey als Wachstumsmarkt: Neue Impulse für die Löwen Frankfurt

Seit vielen Jahren sind Proficlubs in diversen Sportarten ein spannender Markt. Viele Vereine entscheiden sich für neue Impulse von außen und wollen sich den dadurch ergebenden Möglichkeiten nicht verschließen. Mit dem Einstieg von PRANGE haben auch die Löwen Frankfurt diesen Schritt angestoßen und den Gesellschafterkreis geöffnet. „Eishockey ist in Deutschland und auch international eine aufstrebende Sportart und auch wirtschaftlich extrem interessant“, hebt Dr. Albrecht Brodhun hervor. „Es ist ein ehrlicher und authentischer Sport, bei dem Werte wie Respekt und Fairness eine zentrale Rolle spielen – Werte, die auch wir in unserem Unternehmen teilen und mit denen wir uns identifizieren.“ Dr. Brodhun sieht diesen Schritt als eine außergewöhnliche Gelegenheit, die Löwen auf ihrem Weg des Wachstums als Partner zu begleiten. „Denn sie sind ein DEL-Club mit exzellentem Standing, wirtschaftlicher Solidität und herausragender Perspektive. Gemeinsam werden wir ein Zielbild für 2030 erarbeiten und die strategische Ausrichtung schärfen, um die Löwen auf das nächste Level heben – u.a bei den Themen Professionalisierung, Internationalisierung und Nachhaltigkeit. Unser Ziel ist es außerdem, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit das Wachstumspotenzial der Löwen zu stärken, weiterzuentwickeln und aktiv zu ihrer Wertsteigerung beizutragen. Dazu gehört ebenfalls die Weiterentwicklung der Gesellschafterstruktur mit starken Partnern aktiv zu begleiten.“

Strategische Partnerschaft ohne Eingriff in den operativen Bereich

PRANGE übernimmt eine rein strategische Rolle und stärkt den Club, ohne in den operativen oder sportlichen Bereich direkt einzugreifen. Die Verantwortung für den Spielbetrieb bleibt unverändert bei der bestehenden Clubführung. „Diese Zusammenarbeit bietet uns die Chance, uns strategisch klug für die Zukunft aufzustellen und weiterzuentwickeln“, sagt Stefan Krämer. „Dabei gilt stets der Grundsatz: Der Club bleibt wirtschaftlich gesund und seinen Werten verpflichtet.“

Natürlich erhoffe sich der Club durch den Einstieg eine Signalwirkung auf alle Bereiche der Löwen Frankfurt. „Den Schwung, den wir uns durch dieses Signal erhoffen, wollen wir natürlich schon in der laufenden Saison in sportliche Entwicklung und Vermarktungserfolge ummünzen. Klar ist aber auch, dass durch den Einstieg kurzfristig keine (sportlichen) Wunderdinge zu erwarten sind. Wir werden also nicht morgen auf dem Transfermarkt drei neue Spieler aus der NHL holen oder ab morgen zur Meisterschaft durchstarten. Es ist aber natürlich so, dass wir durch die zukünftige Erweiterung des Gesellschafterkreises auch sportlich noch mehr Möglichkeiten haben, neue und ambitionierte Ziele zu setzen“, zeigt Stefan Krämer auf und ergänzt abschließend: „Für uns ist das heute ein ganz besonderer Moment. Es fühlt sich richtig gut an, mit PRANGE einen tollen und langjährigen Partner nun als Gesellschafter der Löwen und als Teil der Löwen-Familie an Bord zu haben. Gemeinsam sind wir bereit, den Club weiterzuentwickeln und die Strukturen für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen.“

Weitere Informationen zu den Löwen Frankfurt und dem Einstieg von PRANGE als neuer Mitgesellschafter finden Sie unter www.loewen-frankfurt.de/saison/aktuelles.

Über PRANGE:

PRANGE ist ein im sauerländischen Plettenberg beheimatetes Familienunternehmen, das in den Bereichen Beteiligungen, Beratung und Prüfung, und soziales Engagement aktiv ist. Ziel des Unternehmens ist die Schaffung von generationsübergreifenden Werten, basierend auf einem von der Familie Prange festgelegten Wertekatalog. Im Beteiligungsbereich engagiert sich das Unternehmen seit 40 Jahren in unterschiedlichen Branchen, neben Pharma und Gesundheit sowie Digitales und Industrie insbesondere auch in den Bereichen Sport und Freizeit. Das unternehmerische Engagement ist auf Wachstums- und vielversprechende Nischenmärkte ausgerichtet, mit dem Ziel, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit nicht voll ausgeschöpftes Potenzial zu stärken, weiterzuentwickeln und aktiv zur Wertsteigerung beizutragen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.prange-beteiligungen.de.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV