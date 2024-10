LÃ¶wen Frankfurt ergÃ¤nzen ihren Kader mit einem FlÃ¼gelstÃ¼rmer aus Kanada

Frankfurt. (PM Löwen / EM) Erik Brown, der neue kanadische Außenstürmer der Löwen Frankfurt, bringt frischen Wind in das Team! Der 29-jährige Brown wurde...

Frankfurt. (PM Löwen / EM) Erik Brown, der neue kanadische Außenstürmer der Löwen Frankfurt, bringt frischen Wind in das Team!

Der 29-jährige Brown wurde in Keene, Ontario, geboren und hat die letzten zwei Wochen in Frankfurt trainiert, um sich bei einem Try-Out unter Beweis zu stellen. Dabei hat er die Trainer und den Sportdirektor von seinen Fähigkeiten überzeugt. Mit seiner letzten Station in Finnland und einem früheren Engagement bei den Bridgeport Islanders in der AHL bringt er internationale Erfahrung und neue Energie mit nach Frankfurt. Nach seiner Auszeit ist er hochmotiviert, die Löwen mit der Rückennummer 81 zu unterstützen und offensiv Akzente zu setzen.

In jungen Jahren fand Erik zunächst keinen großen Gefallen am Eishockey – doch sein Vater gab ihm eine zweite Chance. Dieser erneute Anlauf entfachte seine Begeisterung für die Sportart, die ihn seitdem nicht mehr losgelassen hat.

Trainer Tom Rowe lobt besonders Browns Spielweise um das gegnerische Tor, wo er mit seiner physischen Präsenz und Robustheit ein hohes Maß an Druck erzeugt. Sportdirektor Daniel Heinrizi ist überzeugt, dass Brown durch seine AHL-Erfahrung die gegnerischen Verteidiger herausfordern und die Löwen-Defensive stabilisieren wird.

Brown selbst freut sich darauf, nun ein Teil der Löwen Frankfurt zu sein und betont, wie sehr sein Spielstil zur Philosophie und Kultur des Teams passt. Er sieht großes Potenzial, gemeinsam mit den Löwen auf die DEL-Meisterschaft hinzuarbeiten und freut sich auf seine neue Aufgabe im Frankfurter Team.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Erik Browns Karriere in Zahlen

Eishockey-Magazin TV