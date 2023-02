LÃ¶wen Frankfurt bleiben voll im Playoff-Kampf, Iserlohn Roosters verlieren den direkten Kontakt zu Platz zehn

Frankfurt. (PM MagentaSport/MK) Frankfurt sichert sich dank Ryan Olsen in der Overtime mit einem 3:2 gegen Iserlohn den Extra-Punkt im Kampf um den 10....

Frankfurt. (PM MagentaSport/MK) Frankfurt sichert sich dank Ryan Olsen in der Overtime mit einem 3:2 gegen Iserlohn den Extra-Punkt im Kampf um den 10. Platz.

Schwenningen (aktuell Platz 11) spielt am Mittwoch gegen Straubing und kann mit den Löwen punktgleich ziehen.

Iserlohn trat erneut krankheitsbedingt mit einem kleinen Kader an und musste zu allem auch noch die beiden etatmäßigen Keeper Weitzmann und Jenike ersetzen. Youngster Jonas Neffin kam somit im Kasten der Sauerländer zum Einsatz und machte seine Sache bravourös.

Frankfurt nutzte die erste Strafe gegen Streu durch Vandanes Geschoss zum 1:0, aber noch vor der Pause (19.) gelang Daugavins der Ausgleich für Iserlohn.

Im zweiten Drittel fanden die Gäste besser in die Zweikämpfe hinein und schafften durch Cornel (35.) sogar die 1:2 Führung.

Frankfurt wurde im Schlussdrittel gegen kräftemäßig nachlassende Roosters wieder stärker und schaffte bereits in der 45. Minute durch Burns den 2:2 Ausgleich. Iserlohn wankte, fiel aber nicht und somit musste der Sieger in der Overtime ermittelt werden. Olsen gelang der umjubelte Siegtreffer für die Löwen nach 2:20 Minuten.

Mit den zwei Zählern bleiben die Löwen voll im Playoff-Kampf. Für Iserlohn ist der eine Punkt fast zu wenig. Die beiden kommenden Heimspiele gegen Köln am Freitag und am Sonntag gegen Schwenningen müssten nun möglichst gewonnen werden, um „im Geschäft“ zu bleiben.

Ryan Olsen, Matchwinner Frankfurt erklärte bei Magenta Sport: „Der Extra-Punkt war extrem wichtig. Sie stehen in der Tabelle direkt hinter uns. In jedem Spiel geht es für uns um Leben und Tod. Es macht Spaß, da ein Teil von zu sein. Es war gut für uns.“ Über die Bedeutung der Playoffs für Frankfurt: „Wir kämpfen das ganze Jahr. Wir sind ein Aufsteiger. Jeder kämpft für jeden. Wir sind wirklich eine spezielle Truppe.“

Löwen Frankfurt – Iserlohn Roosters 3:2 OT

Frankfurt: Hildebrand – Wirt, McNeill; Vandane, Scarlett; Sezemsky, Maginot; Reiner – Wruck, Rowney, Ranford; Olsen, McMillan, D´Amigo; Schwartz, Burns, Breitkreuz; Vogt, Moser, Elsner;

Iserlohn: Neffin; Becker – Bigras, Labrie; Buschmann, O´Connor; Rausch, Bender; Elten – Streu, Cornel, Ziegler; Bailey, Poirier, Acolatse; Alanov, Raedeke, Daugavins; Rutkowski, Brown;

Schiedsrichter: Rohatsch/Hinterdobler

Strafen: Frankfurt 4 – Iserlohn 6

Zuschauer: 5085

Tore: 1:0 (13:56) Vandane (Wruck/McMilla) 5-4PP, 1:1 (18:16) Daugavins (Cornel/Bender), 1:2 (34:02) Cornel, 2:2 Burns (44:51) (Sezemsky), 3:2 Olsen (62:20) (McNeill)

Stimmen zum Spiel