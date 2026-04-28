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Löwen Frankfurt bestätigen Uher-Transfer

28. April 20262 Mins read105
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Dominik Uher - © Bruno Dietrich / City-Press
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Frankfurt. (Löwen) Die Löwen Frankfurt haben den Transfer von Stürmer Dominik Uher heute auf ihrer Webseite bestätigt.

Der Deutsch-Tscheche kommt mit viel Erfahrung aus der AHL, Extraliga und DEL nach Frankfurt.

Dominik Uher wechselt vom Hauptrundenmeister Köln in die Mainmetropole und unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

Dominik Uher durchlief zunächst sämtliche Nachwuchsligen seines Heimatlandes Tschechien. 2009 folgte der Wechsel nach Kanada in die WHL, wo er in den folgenden Jahren für die Spokane Chiefs auflief. Dort erzielte er in 217 Spielen insgesamt 65 Tore und bereitete 99 weitere vor. Die starken Leistungen in einer der stärksten kanadischen Top-Juniorenligen blieben auch den NHL-Scouts nicht verborgen: 2011 wurde Dominik Uher in der fünften Runde an 144. Stelle von den Pittsburgh Penguins gedraftet, für die er während seiner Zeit in Nordamerika zwei Spiele machte. Zum Einsatz kam er jedoch hauptsächlich im AHL-Farmteam bei den Wilkes-Barre/Scranton Penguins (264 Spiele – 32 Tore & 46 Vorlagen).

Nach sieben erfolgreichen Jahren in Nordamerika zog es den 183cm großen und 92kg schweren Stürmer zurück in seine Heimat – 104 Auftritte (11 Tore & 18 Vorlagen) konnte er dabei für Sparta Prag in der Liga verbuchen. Zwölf weitere folgten für den tschechischen Hauptstadtklub in der Champions Hockey League (CHL), mit denen er sogar das Finale erreichte, am Ende aber in der Verlängerung an Frölunda aus Schweden scheiterte. In dieser Zeit wurde Uher auch zwei Mal für die tschechische Nationalmannschaft nominiert.

Zur Saison 2018/19 wechselte der Linksschütze erstmals nach Deutschland, wo er im Trikot der Fischtown Pinguins in den folgenden sieben Jahren auf Punktejagd ging. Insgesamt 355 Mal (DEL und CHL) schnürte er für den Klub von der Nordseeküste die Schlittschuhe – dabei schoss er 52 Tore und legte 86 weitere auf. 2024 wurde Uher mit Bremerhaven deutscher Vizemeister.

In der vergangenen Spielzeit verschlug es den Deutsch-Tschechen zu den Kölner Haien (44 Spiele – 2 Tore, 5 Vorlagen). Mit den Domstädtern feierte der 33-jährige nicht nur die Hauptrundenmeisterschaft – er war ebenso Teil des Teams, welches mit 16 Siegen in Folge einen neuen Rekord in der DEL aufstellen konnte.

Diese Rekordserie beendete im Januar ausgerechnet sein neuer Klub, die Löwen Frankfurt, wo der 33-Jährige in den kommenden Spielzeiten mit der Nummer 26 auflaufen wird.

Dominik Uher äußert sich auf der Klub-Webseite: „Es hat mir immer viel Spaß gemacht in Frankfurt zu spielen, die Atmosphäre ist einfach elektrisierend. Weiter bin ich der Meinung, dass wir für die nächste Saison eine starke Mannschaft aufbauen. Ich freue mich schon jetzt auf den August wenn es endlich losgeht.“

Sportdirektor Jan Barta: „Dominik bringt viel Erfahrung mit, ist körperlich stark und überzeugt durch seine klugen Entscheidungen auf dem Eis. Durch seine Spielweise und Persönlichkeit wird er eine Führungsrolle in unserer Mannschaft übernehmen.“

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