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Löwen Frankfurt bestätigen den Wechsel von Konrad Abeltshauser

3. Mai 20261 Mins read16
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Konrad Abeltshauser - © Sportfoto-Sale (DR)
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Frankfurt. (EM / Löwen) Die Löwen Frankfurt bestätigen den Wechsel von Konrad Abeltshauser vom EHC Red Bull München in die Mainmetropole.

Abeltshauser (33) spielte zuvor über zehn Jahre für München in der DEL. In Frankfurt hat der gebürtige Tölzer einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Das gaben die Hessen heute auf ihrer Webseite bekannt.

Konrad Abeltshauser: „“Ich hatte gute Gespräche in Frankfurt und irgendwie fühlt es sich brutal richtig an. Die Leidenschaft sowohl bei mir, als auch beim Club ist extrem hoch, so dass wir gemeinsam in eine positive und erfolgreiche Zukunft blicken wollen und darauf freue ich mich.

Sportdirektor Jan Barta: „Wir sind stolz und begeistert, Konrad bei den Löwen willkommen zu heißen. Konrad ist nicht nur ein herausragender Profi auf dem Eis, sondern auch ein Mensch, der als Vorbild vorangeht. Wir sind überzeugt, dass seine Erfahrung, seine Professionalität und seine Persönlichkeit uns als Club unfassbar bereichern werden – sowohl sportlich als auch menschlich. Schon früh war ich von dieser Verpflichtung überzeugt und als Club haben wir uns sehr bemüht, ihn für die Löwen zu begeistern.“

Seine Karriewre in Zahlen

Source: Konrad Abeltshauser @ Elite Prospects

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