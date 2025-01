Löwen-Coach geht nach 2:7 hart ins Gericht: “Wir waren furchtbar” – Spielabbruch im Topspiel

Bonn. (PM MagentaSport) Das ist ein Statement im Abstiegskampf! Die Düsseldorfer EG feiert ein beeindruckendes 7:2 bei den Löwen Frankfurt und ist damit nicht mehr Letzter.

“Das war für uns kein 6-, sondern ein 9-Punkte-Spiel. Wow, Respekt an die Mannschaft”, feiert DEG-Profi Laurin Braun. Die rote Laterne trägt nun Augsburg. Das 7:2 hinterlässt aber auch beim Gegner Wirkung, Löwen-Trainer Tom Rowe schimpft: “Wir waren absolut furchtbar im 2. und 3. Drittel. Wir haben das schlechteste Hockey gespielt, das ich vielleicht sogar in meiner ganzen Trainer-Karriere gesehen habe. (…) Düsseldorf kam und hat uns den Hintern versohlt.” Nur 20 Minuten Eishockey sehen die Fans beim Topspiel in Bremerhaven. Das Duell gegen Tabellenführer ERC Ingolstadt wird nach dem 1. Drittel abgebrochen, weil gesundheitsgefährdendrs Ammoniak aus den Bohrungen am Tor austritt. Auch deshalb sind die Eisbären Berlin nun punktgleich mit dem Ersten – der Meister gewinnt 6:2 gegen Straubing. Weitere Statements setzen auch die Nürnberg Ice Tigers gegen die Grizzlys Wolfsburg (4:0), die heimstarken Schwenninger Wild Wings gegen die Kölner Haie (2:0) und die Adler Mannheim mit einem Auswärtssieg in Iserlohn (4:2).

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Freitag aus der DEL übersendet durch MagentaSport.

Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Sonntag mit dem Duell Meister gegen Vize-Meister: Ab 13.45 Uhr empfangen die Eisbären Berlin die Fischtown Pinguins.

Fischtown Pinguins – ERC Ingolstadt abgebrochen

Das Topspiel wird nach dem 1. Drittel beim Stand von 0:2 abgebrochen, weil aus den Bohrungen am Tor Ammoniak austritt. Die Zuschauer und Spieler müssen die Halle verlassen.









Eisbären Berlin – Straubing Tigers 6:2

Die Eisbären machen das halbe Dutzend perfekt. Der Hauptstadt-Klub ist damit vorerst punktgleich mit Ingolstadt auf dem 2. Platz, während Straubing auf Rang 7 vier Punkte Rückstand auf Köln hat.

U20-Nationalspieler Norwin Panocha, Berlin, über seine Rückkehr in die DEL: „Es war sehr cool, eine unfassbare Erfahrung. Volles Haus, richtig cool, wieder hier zu sein. (…) Es ist schade, dass ich nicht getroffen habe, aber alles gut. Wir haben gewonnen mit einer guten Leistung. Es kommt schon alles mit der Zeit.“

Löwen Frankfurt – Düsseldorfer EG 2:7

Die DEG ist nicht mehr Letzter! Nach dem 1. Drittel steht es noch 1:1, doch ab dem Mittelabschnitt überrollt die DEG die Löwen. Tyler Gaudet trifft dreifach. Düsseldorf verlässt den letzten Tabellenplatz, springt um einen Punkt an Augsburg vorbei.

Frankfurts Trainer Tom Rowe findet nach der herben Pleite harte Worte: “Wir waren absolut furchtbar im 2. und 3. Drittel. Wir haben das schlechteste Hockey gespielt, das ich vielleicht sogar in meiner ganzen Trainer-Karriere gesehen habe. Wir haben gesagt, dass wir einfach spielen müssen. Wir haben nicht einfach gespielt. Düsseldorf kam rein und hat uns den Hintern versohlt.”

Düsseldorfs Laurin Braun erzielt sein 100. DEL-Tor: “Geil, das 100. Aber viel wichtiger ist der Sieg. Das war für uns kein 6-, sondern ein 9-Punkte-Spiel. Wow, Respekt an die Mannschaft! Wir sind der verdiente Gewinner.”

Über mehr als den Klassenerhalt will Braun noch nicht sprechen: “Momentan zählt es, Spiel für Spiel zu punkten und unten aus dem Keller rauszukommen. Ganz einfach.”

Iserlohn Roosters – Adler Mannheim 2:4

Zunächst ist es ein Hin und Her: Die Adler führen, dann drehen die Roosters das Spiel. Im 2. Drittel dreht wiederum Mannheim die Partie, fährt einen wichtigen Auswärtssieg ein. Die Adler sind nun Tabellen-4., Iserlohn nur noch einen Zähler vor dem Abstiegsplatz.

Stimmen zum Spiel









Statistik

Tore: 0:1 (01:50) MacInnis (Bennett), 1:1 (05:18) Dal Colle (Troock) 5-4PP, 2:1 (06:10) Virtanen (Dal Colle/ Gormley) 5-4PP, 2:2 (37:42) Plachta (Fischbuch/Michaelis), 2:3 (39:18) Reichel (Esposito), 2:4 (41:44) Kälble (Fischbuch/Bennett),

Strafen: 4 – 16

Schüsse: 18 – 34

Schiedsrichter: Polaczek, Schrader (Ponomarjow, Giesen)

Zuschauer: 4608

Iserlohn Roosters: Jenike – Gormley, Ugbekile; Labrie, Huß; Osburn, Jobke; Quaas – Dal Colle, Virtanen, Troock; Ziegler, Cornel, Jentzsch; Broda, Gersich, Alberg; Saffran, Brunner, Geiger

Mannheim: Tiefensee – Kälble, Fohrler; Cicek, Gawanke; Jokipakka, Gilmour – Hännikäinen, Esposito, Reichel; Plachta, Michaelis, Szwarz; Bennett, MacInnis, Fischbuch; Pilu, Loibl, Proske

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Fotostrecke zum Spiel

Iserlohn Roosters – Adler Mannheim (17.01.2025)

Schwenninger Wild Wings – Kölner Haie 2:0

Schwenningen bleibt eine Heimmacht! Mit dem 7. Heimsieg in Folge rücken die Wild Wings auf Platz 8 vor und haben 6 Punkte Rückstand auf die Kölner Haie, die 6. sind. Alexander Karachun vollendet im 2. Drittel eine traumhafte Kombination zur Führung, Mirko Höfflin sorgt 10 Minuten vor Spielende für die Erlösung.

Nürnberg Ice Tigers – Grizzlys Wolfsburg 4:0

Nürnberg gewinnt souverän mit einem Shutout. Damit zementieren die Ice Tigers den 10. Platz, der für die 1. Playoff-Runde berechtigt. Der Vorsprung auf die Löwen Frankfurt beträgt nunmehr 4 Zähler. Ein gelungener Abend in Nürnberg.

Nürnbergs Goalie Leon Hungerecker über seinen 1. Shutout: “Großes Lob an meine Vorderleute, die mir einfach wirklich den Arsch gerettet haben, wo der Puck hinter mir liegt. Die kehren den raus. Ich habe deren Rücken, die haben meinen Rücken.”

Eishockey live bei MagentaSport

Sonntag, 19.01.2025 – DEL

ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin – Pinguins Bremerhaven, Straubing Tigers – Löwen Frankfurt

ab 16.15 Uhr: Kölner Haie – Iserlohn Roosters, EHC Red Bull München – Düsseldorfer EG, Grizzlys Wolfsburg – Augsburger Panther

ab 19 Uhr: Adler Mannheim – Schwenninger Wild Wings, ERC Ingolstadt – Nürnberg Ice Tigers

Überall erstklassigen Sport sehen können

Fußball, Eishockey, Hockey, Basketball und vieles mehr live bei MagentaSport. Alle Spiele der 3. Liga, der PENNY DEL, der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der 2. Frauen-Bundesliga, der Turkish Airlines EuroLeague und des BKT EuroCups. Außerdem die Basketball-Europameisterschaften der Herren und Frauen sowie weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren, alle Spiele des Deutschland Cups und weitere Topspiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaften. Zusätzliche Topspiele aus der Champions Hockey League und Highlights aller DEL2-Spiele. NEU! MagentaSport zeigt ab sofort alle Parteien der deutschen Frauen- und Männer-Nationalmannschaften in der Pro League sowie die Hockey-EM im Jahr 2025. Darüber hinaus die Hallen-Hockey-EM im Jahr 2026. Weitere Topspiele aus dem Coupe de France sowie internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL. Insgesamt mehr als 3.000 Live-Events pro Jahr.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV