LÃ¶wen binden Darren Mieszkowski, mÃ¼ssen aber auch einen Abgang vermelden

Stürmer kommt jetzt fest von Kooperationspartner Krefeld. / Löwen lassen Magnus Eisenmenger ziehen

Frankfurt. (PM Löwen) Der Kader der Löwen Frankfurt für die Saison 2020/2021 ist beinahe komplett.

Jetzt konnten sich die Löwen mit Darren Mieszkowski auf einen Vertrag einigen. Vergangene Saison hatten die Löwen den Angreifer vom Kooperationspartner Krefeld Pinguine ausgeliehen gehabt.

Mit der Verpflichtung des jüngeren der Mieszkowski-Brüder haben die Löwen bereits 13 Stürmer im Kader. Auch aus diesem Grund hat sich der Club dazu entschieden, Magnus Eisenmenger in Richtung seiner Heimat ziehen zu lassen.

Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Nachdem wir die Möglichkeit bekommen haben Darren Mieszkowski längerfristig fest an uns zu binden, haben wir uns dazu entschieden, Magnus Eisenmenger vor allem auch aus persönlichen Gründen in die Nähe seiner Heimat Oberstorf gehen zu lassen. Magnus ist ein großes Talent. Er hat sich in den letzten beiden Jahren sehr gut bei uns entwickelt und wir wünschen ihm bei seiner neuen Herausforderung alles Gute. Gleichzeitig ist es uns gelungen, mit Darren Mieszkowski ein ebenso großes Talent längerfristig fest an uns zu binden. Er wollte trotz seines DEL-Vertrags mit Krefeld unbedingt bei uns bleiben. Wir erhoffen uns von ihm in der nächsten Saison nochmal einen großen Schritt nach vorn.“

Darren Mieszkowski: „Ich habe mich entschieden in Frankfurt zu bleiben, weil ich mich hier von Anfang wohlgefühlt habe und ich mich hier bestmöglich weiterentwickeln kann.“

Mieszkowski (20) absolvierte vergangene Saison 43 Spiele für die Löwen und erzielte dabei 13 Punkte (3 Tore / 10 Assists). Zudem kam er in der DEL zu zwei Einsätzen für die Krefeld Pinguine. Bereits in der Saison 2017/2018 spielte er zweimal im Trikot der Pinguine. Sein älterer Bruder Mike spielt ebenfalls bei den Löwen.