Lockdown in der Regionalliga Ost

Chemnitz. (PM Crashers) Am gestrigen Mittwochabend haben Bund und Länder neue Kontaktbeschränkungen für das gesamte Bundesgebiet beschlossen, in welchen unter anderem steht, dass „Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, geschlossen werden.

Dazu gehören der Freizeit- und Amateursportbetrieb mit Ausnahme des Individualsports allein, zu zweit oder mit dem eignen Hausstand auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen.“ Ein Fakt, der jetzt die alle Teams der Regionalliga Ost dazu zwingt, vom 02.11.20 an den Trainings- und Spielbetrieb für vier Wochen zu unterbrechen.

Alle in diesem Zeitraum ausfallenden Spiele werden im Januar neu terminiert und der Modus auf eine Einfachrunde (14 Spiele pro Team) angepasst. Damit entfallen die erst kürzlich beschlossene Eineinhalbfach-Runde und jedem Verein vier Heimspiele, welche die dringend notwendigen Einnahmen hätten kompensieren sollen. Bei all dem Negativen, haben wir aber auch etwas erfreuliches für die Eishockeyfans, denn alle fünf terminierten Partien am kommenden Wochenende werden gespielt und im Falle der Schönheider Wölfe, welche am Sonntag, dem 01.11.20, um 15:30 Uhr bei den Berlin Blues zu Gast sind, bieten die Wölfe – mit freundlicher Unterstützung von sprade.tv, Palmstreetstudios und mit einem großen „blauen Dank“ an die Blues für die Genehmigung – diese Partie via Livestream inklusive Kommentator an. Wer das ist? Lasst Euch überraschen!

Unter https://www.sprade.tv/ kostenlos registrieren, das Spiel im Kalender auswählen und für 7,00 EURO buchen. Mit dem bezahlten Stream ist es so, als würdet ihr im Stadion Eintritt zahlen, wonach die Einnahmen als reine Zuschauereinnahmen angesehen werden können, welche immens wichtig für den Gesamtetat unseres Vereins sind. Gleichzeitig dient die Partie am Sonntag als Probelauf, für den Fall, dass nach dem Lockdown nur noch Spiele ohne Zuschauer möglich sind und wir gerne diesen Service dann generell zu unseren Heimspielen anbieten möchten, vorausgesetzt, die Resonanz der Fans, sprich die „Einschaltquoten“ wären entsprechend positiv. Also Wölfefans, unterstützt EUER Team am Sonntag mit einer Livestream-Buchung und seht EURE Wölfe live in Berlin, egal ob auf dem Laptop, Smartphone oder Tablet wenn ihr unterwegs seid oder ganz bequem auf dem Sofa über eurem Fernseher bspw. mit AppleTV oder über den Browser bei SmartTV-Geräten.