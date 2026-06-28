Lizenzprüfungsverfahren erfolgreich abgeschlossen: DEL2 startet mit 14 Clubs in die Saison 2026/2027

Neuss. (PM DEL2) Das Lizenzprüfungsverfahren der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) für die kommende Spielzeit 2026/2027 ist offiziell und erfolgreich beendet.

Im Zuge der intensiven Prüfungen der vergangenen Wochen konnten alle sportlich qualifizierten Bewerber die erforderlichen Nachweise erbringen. Somit steht fest, dass die Liga am 18. September 2026 planmäßig mit der vollen Stärke von 14 Clubs in die 14. Spielzeit der DEL2 starten wird.

Das Teilnehmerfeld verzeichnet für die neue Saison zwei Veränderungen. Als Absteiger aus der PENNY DEL kehren die Dresdner Eislöwen zurück in die zweite Spielklasse. Zudem bereichert der Aufsteiger aus der DEB-Oberliga, der ECDC Memmingen, das Tableau.

Den umgekehrten Weg treten die Krefeld Pinguine an, welche den sportlichen Aufstieg in die PENNY DEL realisiert haben. Der ESV Kaufbeuren scheidet als Absteiger aus der Liga aus und tritt künftig in der Oberliga an. Die Ligagesellschaft wünscht beiden Clubs für ihre Aufgaben in den neuen Ligen maximalen Erfolg.

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Verfahrens lag wie gewohnt auf der wirtschaftlichen Prüfung der Standorte.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Lizenzierung folgt bereits der nächste Meilenstein für die Clubs und Fans: Der offizielle Spielplan für die DEL2-Hauptrunde 2026/2027 wird am kommenden Freitag, den 3. Juli 2026, durch die Ligagesellschaft veröffentlicht.

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DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch unterstreicht die Bedeutung des Lizenzierungsverfahrens: „Die Lizenzprüfung ist das entscheidende Instrument zur Sicherung unseres Wettbewerbs. Jeder Club hat zu gewährleisten, dass seine wirtschaftlichen Verhältnisse geordnet sind und er seinen Zahlungsverpflichtungen in der Wettkampfsaison nachkommen kann. Diese Stabilität bildet die Basis für einen verlässlichen und professionellen Spielbetrieb, von dem die gesamte Liga profitiert.“

„Die erfolgreiche Lizenzierung ist immer eine Gemeinschaftsleistung. Deshalb gilt unser Dank allen, die den Verein auf unterschiedlichste Weise unterstützen. Gemeinsam haben wir erneut die Voraussetzungen geschaffen, um auch in der kommenden Saison attraktiven DEL2-Eishockeysport in Weißwasser zu erleben. Jetzt freuen wir uns darauf, dass es im September endlich wieder losgeht,“ betont Dirk Rohrbach, der Geschäftsführer der Lausitzer Füchse.

342 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro