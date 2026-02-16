Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
DEL 2 LizenzantrÃ¤ge fÃ¼r die Saison 2026/2027 fristgerecht eingereicht
DEL 2

LizenzantrÃ¤ge fÃ¼r die Saison 2026/2027 fristgerecht eingereicht

23 AntrÃ¤ge aus DEL2, PENNY DEL und Oberliga eingegangen.

16. Februar 20261 Mins read63
Neuss. (PM DEL2) Die Frist zur Einreichung der AntrÃ¤ge fÃ¼r die Teilnahme am LizenzprÃ¼fungsverfahren der kommenden Saison 2026/2027 in der Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) ist verstrichen.

Interessierte Clubs mussten ihren Antrag auf Zulassung fÃ¼r die neue Spielzeit spÃ¤testens bis zum 15. Februar 2026 schriftlich und entsprechend den Vorgaben der Ligagesellschaft einreichen.

SÃ¤mtliche derzeitigen Zweitligisten haben ihre Unterlagen fristgerecht eingereicht. DarÃ¼ber hinaus gingen insgesamt neun weitere Bewerbungen von Clubs aus der PENNY DEL sowie der Oberliga ein. Voraussetzung fÃ¼r eine mÃ¶gliche Teilnahme am LizenzprÃ¼fungsverfahren der DEL2 ist grundsÃ¤tzlich die fristgerechte Antragstellung, etwa im Fall eines sportlichen Abstiegs aus der ersten Liga oder einer erfolgreichen Qualifikation aus der Oberliga.

Die termingerechte Abgabe der AntrÃ¤ge stellt die Grundlage fÃ¼r die anschlieÃŸende LizenzprÃ¼fung zur Saison 2026/2027 dar. Die vollstÃ¤ndigen Lizenzunterlagen der dann sportlich qualifizierten Clubs mÃ¼ssen bis spÃ¤testens 24. Mai 2026 bei der Ligagesellschaft vorliegen.

Kader & GerÃ¼chte DEL 2026/2027

Kader & GerÃ¼chte DEL2 2026/2027

