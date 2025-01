Livingston zieht den Rittner Buam SkyAlps den Zahn

Sterzing. (PM Buam) Nach drei Siegen in Folge mussten die Rittner Buam SkyAlps am Sonntagabend in der Alps Hockey League erstmals wieder in den sauren Verliererapfel beißen.

Das 3:6 bei den Wipptal Broncos Weihenstephan, bei denen James Livingston drei Mal einnetzte, war zudem die erste Pleite im neuen Jahr. Damit kennen die Rittner jetzt auch ihren Halbfinalgegner in der IHL Serie A – es wird der HC Meran Pircher sein.

Drei Überzahlsituationen ließen die Rittner Buam SkyAlps am Sonntag gegen die Broncos im ersten Drittel ungenützt. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde durften schließlich die Sterzinger mit einem Mann mehr agieren – und gingen prompt durch einen von Livingston abgefälschten Schuss in Führung (15.56). Zweieinhalb Minuten vor der ersten Sirene glückte den Gästen mit Adam Giacomuzzis sechstem Saisontor der Ausgleich. Doch das war noch nicht alles in diesem ersten Spielabschnitt, denn 54 Sekunden vor der Pause brache De Lorenzo Meo die Wipptaler zum zweiten Mal in Front. Nach einem Bully wurde die Sterzinger Nummer 47 freigespielt und mit einem trockenen Schuss ins kurze Eck überwand der Angreifer den Rittner Goalie Furlong zum 2:1.

Im zweiten Spielabschnitt bauten die Hausherren ihre Führung auf zwei Treffer aus. Markus Spinell musste für zwei Minuten in der Kühlbox Platz nehmen, seine Teamkollegen brachten in der Folge den Puck nicht aus der Gefahrenzone und Livingston hatte aus kürzester Distanz keine Mühe einzuschieben (27.). Die Reaktion der Blau-Roten ließ aber nicht lange auf sich warten. Rund zweieinhalb Minuten später war Lang mit einem präzisen Schuss zur Stelle, der hinter Groh einschlug (28.45). Fünf Minuten vor Ende des Mitteldrittels durfte das Team von Jamie Russell mit einem Mann mehr agieren, doch auch das fünfte Powerplay des Abends führte zu keinem weiteren Tor.

Nach dem zweiten Pausentee drückten die Rittner Buam SkyAlps auf den Ausgleichstreffer und wurden auch belohnt. Soracreppa zog von der Blauen Linie einfach mal ab und erwischte Groh zwischen den Schonern (45.31). Aber nur 184 Sekunden später gerieten die Gäste neuerlich in Rückstand. Nach einem Fehler im Aufbauspiel passte Livingston blitzschnell auf Cianfrone, der den Puck wieder zurückspielte und mit einem sehenswerten Onetimer und seinem dritten Treffer an diesem Abend stellte Sterzings Nummer 12 auf 4:3. Etwas mehr als zwei Minuten vor dem Ende ging Ritten „All In“ und nahm Furlong vom Eis. Ins Tor trafen aber die Wildpferde, die mit zwei Empty-Net-Toren den 6:3-Endstand aus ihrer Sicht herstellten. Die Niederlage hat zur Folge, dass die Rittner Buam SkyAlps in der Tabelle des Grunddurchgangs der IHL Serie A, die parallel zur Alps Hockey League ausgetragen wird, den zweiten Platz hinter Cortina einnehmen und im Halbfinale auf Meran treffen. Cortinas Gegner ist hingegen Gröden.

Wipptal Broncos Weihenstephan – Rittner Buam SkyAlps 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Tore: 1:0 Livingston (15.56/PP), 1:1 Giacomuzzi (17.30), 2:1 De Lorenzo Meo (19.06), 3:1 Livingston (26.05/PP), 3:2 Lang (28.45), 3:3 Soracreppa (45.31), 4:3 Livingston (48.35), 5:3 Galimberti (57.42/EN), 6:3 Cianfrone (58.47/EN)

