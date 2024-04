Live-Dealer in Online-Casinos: die AtmosphÃ¤re eines echten Casinos im Internet

Anzeige Live-Dealer-Spiele sind eine Alternative zu den traditionellen Casinos und bieten den Spielern viele Vorteile, die die Glücksspielbranche in den letzten Jahren verändert haben....

Live-Dealer-Spiele sind eine Alternative zu den traditionellen Casinos und bieten den Spielern viele Vorteile, die die Glücksspielbranche in den letzten Jahren verändert haben. Mit einem echten Menschen statt mit einer Maschine zu spielen, weckt den Wettbewerbsgeist und macht jede Sekunde des Spiels zu einem unvergesslichen Erlebnis, vor allem wenn man gewinnt. Aber mit dem Aufkommen innovativer Technologie können Sie jetzt beides tun.

Merkmale des Live-Spiels

Die wichtigsten Spiele sind eigentlich nur drei – Roulette, Blackjack und Baccarat.

Die Übertragungen finden in 90 % der Fälle in speziellen Studios statt, aber im Internet gibt es die Möglichkeit, in einem landgestützten Casino zu wetten, von dem aus die Übertragung organisiert wird.

Die Dealer der Live-Spiele zahlen nicht mit Jetons aus – die Gewinne werden dem Spielerkonto automatisch gutgeschrieben.

Die Besonderheit bei der Suche nach Spielen mit echten Dealern ist, dass der Spieler, wenn er die Registerkarte „Live“ ausklappt, nicht mehr als ein Dutzend Banner-Visitenkarten sehen kann. Oft sind unter einem Teil der Schilder mehrere Dutzend Spiele eines Anbieters versteckt.

Sind Live-Dealer in Online-Casinos wirklich echte Menschen?

Zwar gibt es hier und da ein paar fragwürdige Plattformen, aber in den meisten Online-Casinos spielen echte Croupiers und echte Spieler. Da ein echter Dealer wie ein echter Casino-Croupier agiert, ist das Spielen mit einem Live-Dealer ein interaktives Erlebnis. Wenn Sie eine Frage haben, wird der Croupier Ihnen schnell antworten können, und es macht oft Spaß, mit ihm zu sprechen.

Wie kommuniziere ich mit einem Live-Dealer?

Der Dealer, den Sie im Fenster Ihres Spiels sehen, befindet sich zum Zeitpunkt Ihrer Kommunikation in einem speziell ausgestatteten Studio mit professioneller Licht- und Tontechnik. In den seltensten Fällen handelt es sich bei diesem Studio um einen privaten Raum in einem echten Kasino, häufiger bereiten die Entwickler ein separates Filmset vor. Die Croupiers werden von mehreren Kameras aus verschiedenen Blickwinkeln gefilmt, was ein hervorragendes Bild ergibt.

In den meisten Fällen können die Croupiers in Casinos mit Live-Händlern laut kommunizieren und chatten (und der Croupier antwortet nicht, obwohl er alles sieht, was ihm geschrieben wird). Aber nach und nach fügen die Entwickler die Möglichkeit hinzu, mit anderen Spielern zu korrespondieren. Sie kündigen bereits an, dass Sie bald in der Lage sein werden, Ihre Nachbarn am virtuellen Tisch zu hören und sie sogar in einem separaten Fenster zu sehen. Wenn Sie möchten, können Sie natürlich auch anonym bleiben und niemanden sehen oder hören.

Wo können Sie mit einem Live-Dealer spielen?

Die meisten Entwickler von Online-Casino-Software bieten Plattformen für Live-Unterhaltung an. Dazu gehören Glücksspielgiganten wie: NetEnt, Microgaming, Dealer Soft und viele andere.

Beliebte große Einrichtungen arbeiten mit mehreren Anbietern gleichzeitig zusammen, was den Spielern eine breite Palette von Spielen und eine große Auswahl an Einsätzen bietet. Dies alles erweitert den Benutzerkreis erheblich, da die Croupiers mehrere Weltsprachen sprechen.

Bevor Sie sich für einen der Clubs entscheiden, sollten Sie die beliebtesten und begehrtesten sorgfältig studieren.

Wie spielt man sogenannte Live-Casino-Spiele?

Das Spielen von Live-Casino-Spielen ist sehr einfach. Hier ist eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung.

– Erstellen Sie Ihr Online-Casinokonto, melden Sie sich an und gehen Sie in die Spiele-Lobby.

– Wählen Sie das Spiel, das Sie spielen möchten, und Sie werden automatisch in die Live-Sitzung einbezogen.

– Sie können nun Wetten platzieren oder den Dealer bitten, in Ihrem Namen Wetten zu platzieren.

Dies ist eine gute Gelegenheit, um online casino echtgeld zu spielen und Spaß zu haben.

Diese Schritte sind für alle Online-Casinos ziemlich identisch; der einzige Unterschied ist die Anzahl der verfügbaren Spiele.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einführung von Live-Dealern in Online-Casinos das Spielerlebnis der Nutzer erheblich verbessert hat, indem sie ihnen über das Internet die Atmosphäre eines echten Casinos bietet. Diese Technologie ermöglicht es den Spielern, eine authentische Spielumgebung zu genießen, mit echten Dealern und anderen Spielern zu interagieren, und das bequem von zu Hause aus. Live-Dealer schaffen eine einzigartige Spielatmosphäre, die den Realitätseffekt verstärkt und das Engagement der Spieler erhöht.

Live-Dealer stellen somit einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von Online-Casinos dar, der den Spielern neue Möglichkeiten eröffnet und die virtuelle und die reale Spielwelt näher zusammenbringt.

