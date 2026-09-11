Linzer vor letztem Test in Regensburg

Zum Abschluss der Pre-Season wartet auf die Steinbach Black Wings Linz am Samstag das letzte Testspiel.

In Regensburg treffen die Stahlstädter auf die Eisbären, die in der vergangenen Saison bis ins DEL2-Halbfinale vorstoßen konnten. Für die Linzer ist es der letzte Härtetest, bevor am 18. September die neue Saison in der win2day ICE Hockey League startet.

Eisbären Regensburg – Steinbach Black Wings

Pre-Season 7: Samstag, 12. September, 15:00 Uhr, Donau-Arena

Livestream: www.sporteurope.tv

Nach dem klaren 4:0-Heimsieg gegen den VSV reisen Brian Lebler und Co. am morgigen Samstag nach Regensburg. Dort wartet im letzten Testspiel der Pre-Season das DEL2-Team aus Regensburg auf die Linzer. Die Eisbären Regensburg erlebten in den vergangenen Jahren einige Höhen und Tiefen. In den Saisonen 2021/22 sowie 2023/24 konnten die Regensburger den Meistertitel feiern. In der darauffolgenden Spielzeit 2024/25 mussten sie dann in der Relegation um den Ligaerhalt kämpfen. Vergangene Saison zeigte der Trend wieder nach oben: Die Eisbären schafften es bis ins Halbfinale, wo gegen die Krefeld Pinguine schließlich Endstation war. Über den Sommer konnten die Regensburger mehrere ihrer Stammkräfte verlängern und sich mit zahlreichen Neuzugängen weiter verstärken. Auch ihr Topscorer aus der vergangenen Spielzeit, Corey Trivino, bleibt ein weiteres Jahr in Regensburg. Der Stürmer steuerte in der abgelaufenen Saison 22 Tore und 34 Assists bei. Zwischen den Pfosten begrüßten die Eisbären jedoch zwei neue Gesichter. Der 26-jährige Oskar Autio verbrachte seine College-Zeit an der Penn State University und der University of Vermont, ehe er zwei Saisonen bei den Starbulls Rosenheim verbrachte. Der Finne wechselte nun nach Regensburg, wo er gemeinsam mit Finn Becker das Goalie-Duo bildet. Der 22-Jährige kommt per Leihe von den Iserlohn Roosters. Mit Taylor Vause sicherten sich die Eisbären zudem einen alten Bekannten aus der win2day ICE Hockey League. Der Stürmer stand ein Jahr beim HC Bozen und fünf Jahre bei den Vienna Capitals unter Vertrag. Die vergangenen fünf Saisonen ging Vause für den EC Bad Nauheim aufs Eis.

In der bisherigen Pre-Season bestritten die Eisbären sechs Testspiele, von denen sie zwei für sich entscheiden konnten. Dabei waren die Regensburger auch beim HC Innsbruck zu Gast. Gegen den Ligakonkurrenten der Stahlstädter mussten sich die Deutschen im Penaltyschießen knapp mit 4:5 geschlagen geben.

Locker Room Update

Die rund eineinhalb Wochen zwischen den letzten beiden Testspielen nutzten die Oberösterreicher um an weiteren Feinheiten zu arbeiten. Im morgigen Spiel gegen die Eisbären wird Dylan Wells zwischen die Pfosten zurückkehren. Vojtěch Mozík, Brady Shaw und Brian Lebler werden die morgige Reise nach Regensburg nicht mit antreten und erhalten vor dem Ligastart nächste Woche nochmal eine Pause. Erfreuliche Nachrichten gibt es zu Paul Eder, der nach seinem Fingerbruch heute erstmals wieder am Eis ein individuelles Training absolvierte.

Fanfahrt nach Regensburg

Auch in Regensburg dürfen die Linzer auf Unterstützung von den Rängen hoffen. BULLY absolut organisiert eine Fan-Fahrt zum letzten Testspiel der Pre-Season, für die aktuell noch freie Plätze verfügbar sind.

Stimmen

Dylan Wells Die bisherige Pre-Season war toll, es ist super, dass wir als Mannschaft zusammen finden. Man hat die Chance, mit seinen Teamkollegen zu trainieren und alles für die Regular Season bereit zu machen. Für mich war es toll, dass ich mich einmal in Europa einleben konnte und ich fühle mich jetzt wirklich wohl hier. Morgen wird wieder ein guter Test, ich hab noch nie gegen Regensburg gespielt, weshalb ich die Mannschaft nicht wirklich einschätzen kann, aber jedes der bisherigen Spiele war ein guter Test und das wird auch morgen so sein. Alle wollen das umsetzen, woran sie in den letzten Wochen gearbeitet haben und der Rest wird sich dann zeigen.

Graham Knott Wir haben in den letzten Wochen gegen starke Gegner gespielt, wir haben richtig gutes Eishockey gespielt und ich glaube das Team hat gut zueinander gefunden. Wir haben heuer einen anderen Gameplan als in der Vergangenheit und das mussten wir in den letzten Wochen alle erstmal verinnerlichen. Ich glaube, Regensburg wird morgen sehr schnell spielen, wir haben vor zwei Jahren in der Pre-Season 5:0 gegen sie verloren und vielleicht können wir uns morgen dafür revanchieren. Wir freuen uns auf die morgige Partie und dann auf den Start der Regular Season.

565 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht