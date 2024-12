Linzer SchÃ¼tzenfest zum fÃ¼nften Heimsieg in Folge

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings feiern einen perfekten Auftakt in ihre Heimspiel-Woche und gewinnen gegen die Pioneers Vorarlberg mit 6:0. Mit...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings feiern einen perfekten Auftakt in ihre Heimspiel-Woche und gewinnen gegen die Pioneers Vorarlberg mit 6:0.

Mit zwei Powerplay-Toren bereiten die Linzer früh den Weg zum verdienten, fünften Heimsieg in Folge.

Steinbach Black Wings Linz – Pioneers Vorarlberg 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Tore: 1:0 Brian Lebler (4. Min / PP1), 2:0 Shawn St-Amant (6. Min / PP1), 3:0 Julian Pusnik (16. Min), 4:0 Sean Collins (26. Min), 5:0 Luka Maver (51. Min), 6:0 Greg Moro (54. Min)

Mit dem zweiten Wiedersehen gegen die Pioneers Vorarlberg starteten die Steinbach Black Wings am Mittwochabend in ihr Heimspiel-Triple. Dabei legten die Linzer druckvoll los und kamen gleich in der Anfangsminute zur großen Chance auf die Führung. Shawn St-Amant stand plötzlich völlig frei vor David Madlener, der Schlussmann der Gäste machte die Beine beim Abschluss aber rechtzeitig zu. Die Stahlstädter kamen mit enormem Tempo und holten so in der zweiten Minute ein erstes Powerplay. In diesem ließen sich die Hausherren nicht lange bitten und schlugen mit der nächsten Möglichkeit zu. Brian Lebler zog ansatzlos ab und erzielte das 1:0 für die Oberösterreicher (4. Minute). Das Match ging nur in eine Richtung und nur einen Wechsel später war es wieder der Kapitän, der beinahe nachlegte. Erneut kam er frei auf der linken Seite zu seinem berühmten Wristshot, setzte ihn aber dieses Mal nur an die Innenstange. Der fulminante Start der Linzer brachte wiederum nur eine Minute später den nächsten Erfolg.

Abermals konnten die Pioneers nur mit einer Strafe den Schwung der Gastgeber unterbrechen. Im zweiten Überzahlspiel bekam Shawn St-Amant in der Mitte den Pass und schloss trotz Bedrängnis direkt zum 2:0 ab (6. Minute). Die Vorarlberger mussten kräftig schlucken, kamen nach diesem intensiven Start aber mit zwei gefährlichen Kontern endlich aus ihrem Drittel. Josh Passolt probierte es mit Tempo, zunächst rettete aber Tirronen den ersten Versuch und der zweite Abschluss verfehlte deutlich das rechte Eck. Immer wieder kamen die Gäste um die Halbzeit des ersten Drittels mit Angriffen vor das Tor der Stahlstädter, diese antworten auf eine kurze Drangphase aber mustergültig. Christoph Tialler brachte das Spielgerät aus der Distanz auf das Tor, wo Julian Pusnik die Schaufel noch hinhielt und perfekt zum 3:0 abfälschte (16. Minute). Auf der anderen Seite mussten die Stahlstädter kurz vor der Pause ein erstes Mal in Unterzahl kämpfen, als Kilian Rappold das Knie zu weit stehen ließ. Zweimal griff Tirronen bei Versuchen der Gäste ein, ansonsten entstand für Greg Moro und Co. aber kein Schaden. Mit der verdienten Führung für die Steinbach Black Wings tauschten beide Teams ein erstes Mal die Seiten.

Black Wings legen nach

Angekommen in den zweiten 20 Minuten wirkte das Tempo im Spiel nicht mehr ganz so hoch wie zuvor, es blieben aber die Oberösterreicher, die dieses bestimmten. St-Amant wurde im Slot schön freigespielt, kam mit seinem Schuss aber nicht an Madlener vorbei. Doch die Vorarlberger wirkten für einen Moment im Aufschwung und kamen zu zwei guten Abschlüssen. Tirronen rettete aber aus kurzer Distanz sicher. Wie schon im Anfangsdrittel nahm die Mannschaft von Head Coach diesen Weckruf an und legte selbst wieder nach. Brian Lebler setzte einen Schuss zu hoch an, die Scheibe prallte von der Bande zurück vor das Tor, wo Sean Collins genau richtig stand und zum 4:0 abstaubte (26. Minute). Es machte sich Frust breit bei Feldkirch und Jacob Friend schickte seinen Gegenspieler unsanft ins Plexiglas. Raphael Wolf antwortete mit den Fäusten und wurde dafür zwei Minuten länger als sein Kontrahent in die Kühlbox gesteckt. Wieder arbeitete das Penaltykilling der Hausherren aber einwandfrei und überstand die Unterzahl.

Die Linzer konzentrierten sich zur Halbzeit zunehmend auf ihr Spiel gegen die Scheibe und ließen Feldkirch kommen. In der 36. nutzte Josh Passolt dies beinahe aus und versuchte es mit dem Bauerntrick. Rasmus Tirronen ging die Bewegung aber gut mit und machte auf der linken Stange rechtzeitig dicht. Eine Minute später kamen die Pioneers abermals schnell in den Angriff und sahen sich mit drei gegen zwei in der Überzahl. Feldner und Lebler, die beide zurückeilten, griffen aber noch entscheidend ein und verhinderten Gröberes. Zwei Minuten vor der letzten Pause drangen die Oberösterreicher wieder selbst vermehrt vor das Tor von Madlener. Zwei Weitschüsse von Scheid und Lebler blieben aber zu ungefährlich und es ging mit dem 4:0 in den letzten Abschnitt.

Linzer machen halbes Dutzend voll

Dieser begann neuerdings überschaubar an nennenswerten Offensiv-Aktionen und beide Teams störten einander frühzeitig in der neutralen Zone. In der 45. Minute tankten sich die Vorarlberger doppelt mit Tempo in das Drittel der Stahlstädter. Metzler und Macierzynski probierten es jeweils mit dem Abschluss, doch Tirronen wehrte beide Mal zur Seite ab. Ein drittes Mal in diesem Match erhöhten die Steinbach Black Wings nach einer Phase in ihrem Drittel wieder den Druck nach vorne. In der 48. Minute setzte sich Sean Collins gut in der Mitte durch, feuerte mit der Backhand auf Madlener ab und Lebler stocherte energisch nach. Mit vereinten Kräften klärten die Pioneers aber. Die letzten zehn Minuten brachen an und Ian Scheid gab den nächsten gefährlichen Schuss aus dem hohen Slot ab, Madlener hatte freie Sicht und packte mit der Fanghand zu. Nur eine Aktion später durften die knapp 3.500 Fans in der Linz AG Eisarena aber ein fünftes Mal jubeln. Luka Maver bekam direkt vor Madlener das Zuspiel, packte eine sehenswerte Drehung aus und schoss ins andere Eck zum 5:0 ein. In der 54. Minute machten die Hausherren dann auch noch das halbe Dutzend voll. Greg Moro rückte bis vor das Tor auf und schloss einen Nachschuss ins leere Gehäuse zum 6:0-Endstand ein.

Mit dem klaren Erfolg gegen die Pioneers Vorarlberg feiern die Steinbach Black Wings den fünften Heimsieg in Folge und den perfekten Auftakt in ihre Heimspiel-Woche. Bereits am kommenden Freitag fordern die Oberösterreicher den Tabellenführer aus Bozen und laden dabei zum Teddy Bear Toss. Tickets dafür sind online unter tickets.blackwings.at und an der Abendkasse erhältlich.

