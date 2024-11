Linzer Marathon beginnt in Innsbruck

Linz. (PM Black Wings) Nach der Länderspielpause starten die Steinbach Black Wings am morgigen Mittwoch in einen intensiven Marathon. In Innsbruck steigt für die...

Linz. (PM Black Wings) Nach der Länderspielpause starten die Steinbach Black Wings am morgigen Mittwoch in einen intensiven Marathon.

In Innsbruck steigt für die Linzer der Auftakt zu 12 heißen Runden innerhalb von nur vier Wochen.

HC Innsbruck – Steinbach Black Wings Linz

Grunddurchgang, Runde 16: Sonntag, 19:15 Uhr, TIWAG Arena

Auf die Plätze, fertig, los! Die Steinbach Black Wings starten am morgigen Mittwoch in ihre bisher intensivste Phase der laufenden Meisterschaft. Auf die Oberösterreicher warten bis Mitte Dezember ganze vier “Englische Wochen” in Folge. Damit absolvieren Brian Lebler und Co. bis zur heißen Weihnachtszeit so viele Matches, wie in den ersten beiden Monaten der Saison 2024/25 zusammen. Der Auftakt in ihren 12-Spiele-Marathon steigt für die Stahlstädter dabei in Innsbruck. Bereits zum zweiten und letzten Mal im Grunddurchgang geht es für die Mannschaft von Head Coach Philipp Lukas in die Tiroler Landeshauptstadt. Im ersten Duell vor exakt einem Monat setzten sich die morgigen Gäste mit 3:1 durch. Dabei drehten die Linzer in einem engen Aufeinandertreffen einen frühen Rückstand im letzten Abschnitt zum Sieg. Damals wie heute zählt für beide Teams im so engen Kampf der unteren Tabellenhälfte jeder Punkt.

Während die Oberösterreicher in den letzten zehn Spielen mit sechs Siegen ihre Aufholjagd nach dem verpatzten Saisonstart einleiten konnten, arbeiten die Haie sehnsüchtig auf ihren Turnaround hin. Nur dreimal konnte sich der HCI im selben Zeitraum belohnen, zeigte dabei aber mit Prestigeerfolgen auf. Am vorletzten Spieltag vor dem International Break gewann die Mannschaft von Head Coach Jordan Smotherman in Klagenfurt klar mit 4:1 gegen den Rekordmeister und unterstrich damit ein weiters Mal die extreme Ausgeglichenheit der diesjährigen ICEHL. Lediglich neun Zähler beträgt demnach vor der heißen Vorweihnachtszeit die Differenz zwischen den vorletzten Innsbruckern und dem rettenden Platz sechs für die direkte Playoff-Qualifikation. Mit Patrick Grasso, der mit acht Volltreffern dritterfolgreichster Torschütze der Liga ist und Evan Buitenhuis, der bisher 93% aller Schüsse auf sein Tor entschärfte, stellt der HCI zwei Differencemaker. Zudem gelten die Haie mit durchschnittlich 6,5 Strafminuten weiterhin als das fairste Team.

Lockerroom Update

Nach drei freien Tagen zu Beginn der Vorwoche startete Head Coach Philipp Lukas mit seinem Team letzten Mittwoch die Vorbereitung auf die anstrengende Phase. Einerseits wird für die Linzer wichtig sein, gleich von Beginn an ihre Physis wiederzufinden. Mit kurzen, aber intensiven Einheiten hat der Trainerstab noch einmal an den Kraftreserven geschraubt. Andererseits wartet auf Brian Lebler und Co. vor allem eine mentale Herausforderung, um beim dichten Spielrhythmus, mit allen zwei bis drei Tagen, sofort auf die jeweils nächste Aufgabe umschalten zu können. Personell gibt es auch nach der Länderspielpause keine Veränderungen. Brodi Stuart arbeitet intensiv an seiner Rückkehr und konnte zuletzt erste, leichte Eiseinheiten absolvieren. Der Stürmer steht damit voll im Zeitplan, ist aber vor Mitte Dezember kein Thema für den Spielbetrieb. Stefan Gaffal wiederum arbeitet ebenfalls verbissen, eine Einschätzung über die verbleibende Ausfalldauer gibt es aber keine. Emil Romig konnte nach seiner Schulteroperation zuletzt seine Aufbauübungen stetig steigern. Im Tor wird Rasmus Tirronen die Steinbach Black Wings in Innsbruck zurück aus der Pause führen.

Nach dem Auftritt in Tirol geht es für die Linzer am Freitag zu Rekordmeister KAC. Am kommenden Sonntag empfangen die Steinbach Black Wings zum zweiten Linz AG Familiensonntag. Kinder und Jugendlich bis 18 Jahre genießen kostenlosen Eintritt und Spielbeginn ist bereits um 15:30 Uhr. Tickets sind online unter tickets.blackwings.at und an der Abendkasse erhältlich.

Head Coach Philipp Lukas „Wir haben ein anstrengendes Programm vor uns. Für uns war es daher wichtig, auf der einen Seite zu regenerieren, auf der anderen Seite aber in unsere physische Verfassung zu investieren. Innsbruck ist ein offensiv talentierte Mannschaft, die gefährlich sein kan, wenn wir so undiszipliniert spielen, wie beim letzten Duell. Wir waren sehr viel auf der Strafbank und haben Schwierigkeiten gehabt, das Spiel auf unsere Seite zu bringen. Das müssen wir definitiv besser machen, ansonsten sind wir gut vorbereitet. Beide Mannschaften werden alles daran setzen, um das erste Spiel nach der Pause zu gewinnen. Der Start wird wichtig sein.“

Logan Roe: „Wir hatten ein paar freie Tage, aber wir haben früh angefangen, um uns auf dem Eis zu vorzubereiten. Wir haben versucht, uns mental das einzutrichtern, was wir in den kommenden Spielen machen wollen. In so einer Phase ist es besonders wichtig, sich die Wechsel gut einzuteilen und als Mannschaft zu spielen. Es sind jede Menge Spiele, wo wir in jedem Einzelnen ein harter Gegner sein wollen.“

