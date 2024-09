Linzer heiß auf Revanche in Budweis

Linz. (PM Black Wings) Nach zwei Niederlagen in Folge, mit jeweils ohne einen Torerfolg wollen die Linzer am Freitag antworten. In Budweis fordern die...

HC Motor České Budějovice – Steinbach Black Wings Linz

Pre-Season, Game 7: Mittwoch, 17:30 Uhr, Budvar Aréna

Keine 48 Stunden nach dem intensiven Hinspiel gegen den HC Motor České Budějovice treffen die Oberösterreicher am Freitagabend erneut auf den Nachbarn aus Tschechien. Das Hinspiel offenbarte genau das, worauf sich Head Coach Philipp Lukas und sein Team eingestellt hatten. Blitzschnelles Umschaltspiel und harte Zweikämpfe gegen einen körperlich überlegenen Gegner. An diese Tonart konnten sich die Steinbach Black Wings von Beginn an gut anpassen und gingen das hohe Tempo über die meiste Zeit entschlossen mit. So erspielten sich Brian Lebler und Co. auch selbst eine Vielzahl an guten Tormöglichkeiten, scheiterten aber zum zweiten Mal in Folge daran, diese mit letzter Konsequenz zu verwerten. Budweis hingegen bewies bei ihren Treffern eindrucksvoll eine Geradlinigkeit und machte mit zwei satten Distanzschüssen am Ende den Unterschied aus. Diesen Zug vor das Tor wollen auch die Oberösterreicher vor dem siebten und vorletzten Testspiel noch einmal intensivieren. Zu oft versuchten es die Stürmer aus ungelegener Position und kamen so vor allem in der Endphase des Spiels zu selten bis zum Gehäuse durch. Auf der anderen Seite brauchen die Stahlstädter aber auch am Freitag genau so viel harte Arbeit in ihrer Rückwärtsbewegung, um die Tschechen nicht zu oft zu einem Konter zu verleiten.

Locker Room Update

Im Tor wird Thomas Höneckl die Steinbach Black Wings im Rückspiel gegen Budweis anführen. Zudem wird Nico Feldner, der nach dem Spiel gegen Landshut im Training einen Schuss abbekommen hatte, wieder mitwirken. Auch Andreas Kristler ist nach überstandener Krankheit wieder eingeplant. Nicht mit dabei sein wird hingegen Emil Romig, der nach einem harten Check über Schmerzen im Oberkörper klagt und nähere Untersuchungen abwarten muss.

Nach dem Auftritt in Budweis folgt für die Linzer eine Woche später beim HK Nitra der Abschluss der diesjährigen Vorbereitung. Zum Start in die win2day ICE Hockey League gastieren die Oberösterreicher am 20. September in Bozen. Vier Tage später steigt gegen den KAC der große Heimauftakt in der Linz AG Eisarena. Tickets dafür sind bereits online unter tickets.blackwings.at und an der Abendkasse erhältlich.

Black Wings scheitern erneut an der Effizienz

Die Steinbach Black Wings erspielen sich gegen Budweis viele gute Chancen, finden aber zum zweiten Mal in Serie keinen Weg ins Ziel. Am Ende müssen sich die Linzer gegen kaltschnäuzige Tschechen geschlagen geben und haben am Freitag auswärts die Chance zur Revanche.

Steinbach Black Wings Linz – HC České Budějovice 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Tore: 0:1 Adam Kubik (23. Min / PP1), 0:2 Roman Vrablik (56. Min), 0:3 Ondrej Kovacik (60. Min / PP1)

Besucher: 1.743 Zuseher

Ohne den erkrankten Andreas Kristler und den noch angeschlagenen Nico Feldner, ansonsten aber mit dem bestmöglichen Personal, gingen die Steinbach Black Wings in das letzte Heimspiel der Pre-Season. Das Hinspiel gegen den tschechischen Extraligisten aus Budweis begann vom Anspiel weg mit hohem Tempo auf beiden Seiten. Nach einem ersten Warnschuss von Niklas Würschl nach wenigen Sekunden aus der Distanz, hagelte es in den ersten Minuten jeweils Riesenchancen auf den Führungstreffer. Die erste Möglichkeit gehörte dabei Stefan Gaffal, der einen Pass im Angriffsdrittel abfing und plötzlich ganz alleine vor Jan Strmen auftauchte. Der Stürmer wischte aber etwas über die Scheibe und schloss so zu flach ab. Dieselbe Unkonzentriertheit leistete sich nur einen Wechsel später Brian Lebler, ebenfalls direkt vor dem tschechischen Schlussmann. Der Kapitän bekam im Torraum einen herrlichen Pass von Graham Knott serviert, brachte die Direktabnahme aber nicht wie gewünscht auf das Tor.

In der sechsten Minute musste Rasmus Tirronen auf der Gegenseite ein erstes Mal richtig eingreifen. In einem schnellen Gegenzug schlossen Kovarcik und Pech alleine vor dem Goalie ab, doch auch der Linzer war mit guten Paraden sofort zur Stelle. In dieser Tonart ging es auch daraufhin weiter, denn wiederum auf der anderen Seite des Eises hatte Henrik Neubauer die nächste Top-Möglichkeit. Ähnlich wie zuvor Lebler, bekam der Neuzugang im Slot ein perfektes Zuspiel von Gerd Kragl, konnte dieses aber nicht an den Schonern von Strmen vorbeidrücken. Nachdem in der achten Minute Tirronen erneut gegen Kubik und zwei weitere Abschlüsse abwehrte, zeigte sich zur Halbzeit des Startdrittels erstmals die bekannte Härte von Budweis. Emil Romig lieferte sich ein hitziges Privatduell mit einem zwei Köpfe größeren Defender der Gäste und beide belegten daraufhin ein erstes Mal die Kühlbox. Am Spiel änderte sich dadurch wenig und beide Teams überbrückten die neutrale Zone rasend schnell. So kam Graham Knott in der 15. Minute wieder zu einem guten Abschluss, verzog am linken Bullykreis aber knapp über das kurze Kreuzeck. Drei Minuten vor der ersten Pause kamen die Hausherren zu ihrem ersten Powerplay. In diesem konnten sich die Linzer zwar mehrmals festsetzen, bis auf ein vergebliches Gestocher von St-Amant schaute für die Oberösterreicher aber nichts heraus. Aber die Stahlstädter bekamen direkt im Anschluss eine weitere Überzahl zugesprochen. In dieser erhöhten die Gastgeber noch einmal den Druck, Ian Scheid und Brian Lebler scheiterten aus guter Position aber. So ging es mit einem unterhaltsamen 0:0 in die zweiten 20 Minuten.

Linzer bemüht, Budweis unbeeindruckt

In diesen mussten sich auch die Steinbach Black Wings mit einem Mann weniger beweisen. Das geradlinige Spiel der Gäste zeigte sich dabei eindrucksvoll und nur wenige Pässe nach dem Face-Off zappelte die Scheibe zur Führung für Budweis im Netz. Adam Kubik brachte einen Onetimer am rechten Bullykreis genau in der Ecke zum 1:0 für die Tschechen unter. Die Geschwindigkeit hielten die Südböhmer auch danach enorm hoch und Budweis kam zu zwei gefährlichen Chancen, um den Vorsprung auszubauen. Rasmus Tirronen rettete aber gegen Lukas Pech in der Mitte und wenig später nach einem schönen Solo von Matej Kaslik. Die Steinbach Black Wings brauchten kurz, um sich zu fangen, schlugen zur 30. Minute aber mit einem druckvollen Wechsel wieder im Angriff auf. Sean Collins bediente St-Amant mit einem geschlenzten Pass auf die andere Seite, Letzterer fand mit einem Haken aber nicht vorbei an Strmen. Im direkten Anschluss umkurvte Knott die Verteidigung der Gäste, doch wieder war die Schulter des Goalies noch im Spiel.

Auf der anderen Seite hatten die Oberösterreicher dann wieder Glück, denn Daniel Bukac ließ mit einem mächtigen Schlagschuss nur die Innenstange erklingen. Im Spiel nach vorne hatten die Linzer wiederum weiter keinen Erfolg. Graham Knott zog doppelt aus guter Position ab, doch wieder war Strmen für den Center nicht zu bezwingen. In der 35. Minute verweilten die Stahlstädter abermals in Unterzahl, waren dieses Mal aber selbst hauchdünn am Treffer dran. Shawn St-Amant bekam im Konter den Pass auf die Schlägerschaufel, doch wieder wollte das Spielgerät einfach nicht über die Linie. Dafür stemmten sich Raphael Wolf und Co. erfolgreich gegen das zweite Powerplay der Gäste und wollten so im Schlussdrittel um den Ausgleich kämpfen.

Black Wings scheitern erneut an sich selbst

Dieses Vorhaben mussten die Hausherren zunächst erneut in einer Unterzahl verteidigen. Die Steinbach Black Wings standen aber kompakt und hielten sich so schadlos. In Folge neutralisierten sich beide Teams jeweils in Duellen an der Bande. Erst in der 46. Minute wurde Budweis wieder schneller, doch Stefan Gaffal hechtete in einen Pass und unterband so ein mögliches Breakaway der Gäste.

Kurz darauf setzte sich die dritte Formation der Linzer im Drittel fest, bei einem verdeckten Weitschuss von Scheid war Strmen aber an seinem Posten. Die Oberösterreicher wurden langsam ungeduldig und suchten ein ums andere Mal den Abschluss. Versuche von Romig und Söllinger gingen jedoch daneben. Das Match bog ein in die letzten zehn Minuten. Nachdem ein Moro-Versuch noch leichte Beute für den Goalie der Gäste darstellte, machte dieser den Linzern in der 55. Minute endgültig ihre Hoffnungen zunichte. Sean Collins war nach Lebler-Pass im Alleingang davon, vergab die größte Chance auf den Ausgleich aber. Eine Minute später machte es Budweis erneut besser und ein Distanzschuss von Roman Vrablik segelte zum 2:0 ins Netz (56. Minute). Head Coach Philipp Lukas probierte daraufhin sein Glück mit einem zusätzlichen Feldspieler und so machte Ondrej Kovaicik mit dem Treffer ins leere Tor alles klar.

Die Steinbach Black Wings bekommen bereits am Freitag auswärts die Chance in Budweis zurückzuschlagen. Nach dem letzten Heimmatch in der Pre-Season geht es für die Linzer am 24. September mit dem Schlagerduell gegen den KAC in die neue Meisterschaft in der Linz AG Eisarena. Tickets für das Match gegen Augsburg sind online unter tickets.blackwings.at erhältlich.