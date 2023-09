Linzer Generalprobe gegen Straubing

Artikel anhören Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings beschließen ihre diesjährige Vorbereitung mit einem Heimspiel. Am morgigen Samstag (17 Uhr) treffen die...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings beschließen ihre diesjährige Vorbereitung mit einem Heimspiel. Am morgigen Samstag (17 Uhr) treffen die Stahlstädter in der Linz AG Eisarena auf die Straubing Tigers.

Da waren es nur noch sieben! Sieben Tage bis zum Auftakt der Steinbach Black Wings in die neue Saison in der win2day ICE Hockey League. Der finale Countdown läuft somit für die Stahlstädter und damit auch die letzte Vorbereitung für den Ernstfall. Ein achtes und letztes Mal bekommt Head Coach Philipp Lukas am morgigen Samstag die Möglichkeit, das bisher hart erarbeitete, auf das Maximum auszutesten. Für das letzte Testspiel kehren die Oberösterreicher dabei auf die heimische Eisfläche zurück und empfangen mit offenen Armen einen gern gesehenen Gegner in der Pre-Season.

Traditionsduell in der Pre-Season

Mit den Straubing Tigers kommt ein deutscher Viertelfinalist an die Untere Donaulände, der seit dem Jahr 2011 bereits elfmal Sparringpartner der Linzer in einer Vorbereitung war. Die Bilanz spricht dabei eine klare Sprache zugunsten der Stahlstädter, denn gleich neunmal entschieden die morgigen Gastgeber den Vergleich für sich. Allerdings liegt der letzte Erfolg von Brian Lebler und Co. bereits wieder vier Jahre zurück, denn den letztjährigen Vergleich entschieden die Niederbayern mit 3:1 für sich. Das Duell am Pulverturm war damals der Testlauf für eine sensationelle Reise in der Champions Hockey League. Dort stieß die Mannschaft von Head Coach Tom Pokel bis ins Achtelfinale vor und bescherte dem schwedischen Topklub Frölunda einen beherzten Kampf. Auch auf nationaler Ebene lieferten die Tigers eine starke Saison ab und sicherten sich den vierten Tabellenplatz. Im Viertelfinale platzte der Traum von mehr allerdings in einer packenden Serie gegen die Grizzlies Wolfsburg im alles entscheidenden Spiel sieben.

Trotz der guten Leistungen im Vorjahr verstärkte sich Straubing in der Off-Season mit elf Neuzugängen. Am Legionärssektor fanden dabei einige prominente Namen den Weg an den Pulverturm. Neben Matt Bradley und Nicolas Mattinen, die in Wien bzw. Villach als Leistungsträger galten, strahlt ein Name auf dem Rostersheet strahlend hervor: Justin Braun. Der 36-jährige Amerikaner wechselte direkt von den Philadelphia Flyers nach Deutschland und bringt die gewaltige Erfahrung von mehr als 950 Spielen in der NHL mit in seine neue Heimat.

Vor Ehrfurcht erstarren die Steinbach Black Wings vor dieser Vita freilich nicht und die Linzer freuen sich auf eine letzte, große Herausforderung bevor es ernst wird. Nach dem kämpferischen Sieg am letzten Sonntag in Nürnberg konnten Matchwinner Stefan Gaffal und seine Teamkollegen die Kraftreserven wieder voll aufladen.

Personelles

Dennoch morgen nicht mit dabei sein werden Emilio Romig und Nico Feldner. Die beiden schlagen sich mit leichteren Blessuren herum und sollen diese bis zum Meisterschaftsstart auskurieren. Für die beiden Stürmer rücken Kilian Rappold und William Persson von den Steel Wings Linz AG nach. Im Tor wird erneut Rasmus Tirronen starten und die Steinbach Black Wings für ihre Generalprobe anführen.

Tickets für das letzte Match der Vorbereitung sind wie gewohnt unter tickets.blackwings.at und an der Abendkasse erhältlich.

