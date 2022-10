Linzer gegen Pioneers mit Auftakt in Heimspiel-Serie

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings starten am Nationalfeiertag gegen die Pioneers Vorarlberg eine Serie von vier Heimspielen en suite. Zum allerersten...

Zum allerersten Mal gastieren die neuformierten Pioneers Vorarlberg am morgigen Nationalfeiertag in der Linz AG Eisarena. Der Liga-Neuling wurde im Sommer durch eine Neuaufstellung im Vorarlberger Eishockey unter dem Trägerverein der VEU Feldkirch gegründet. Mit dem ambitionierten Projekt starteten die Gsiberger mit tatkräftiger Unterstützung vieler bekannter Eishockey-Gesichter in ihre Premierensaison. Mit Patrick Spannring, Kevin Macierzynski und Ivan Korecky fanden gleich drei ehemalige Stammkräfte der Steinbach Black Wings den Weg in den Westen Österreichs. Zusätzlich führen mit David Madlener, Layne Viveiros und Alexander Pallestrang drei weitere ICE-Erfahrene die talentierten Jungspunde.

Erste Erfolge durften die Pioneers dabei bereits feiern und konnten mit einigen Überraschungen aufzeigen. In der zweiten Runde feierten die Vorarlberger daheim gegen den KAC einen sensationellen 2:1 Sieg und legten mit einem 4:3 gegen Bozen einen weiteren Achtungserfolg nach.

Auch die Steinbach Black Wings bekamen die Leidenschaft der Pioneers im ersten Duell auf Feldkircher Eis zu spüren und zwangen die damaligen Gastgeber erst im Shootout mit 3:2 nieder.

Im zweiten Aufeinandertreffen stellen sich die Oberösterreicher dem Bestreben der Pioneers auf den ersten Auswärtssieg. Dabei wollen die Stahlstädter nach einem harten Auswärtswochenende in Klagenfurt und Ungarn von Beginn an mit Energie in die Heimspiel-Serie von vier Spielen starten.

Dabei wird erneut Rasmus Tirronen die Linzer im Tor anführen und in der Verteidigung auch wieder von Marc-Andre Dorion unterstützt.