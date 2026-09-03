Linzer feiern Heimsieg mit Shutout

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz feiern, beim letzten Heimspiel der diesjährigen Pre-Season, einen souveränen 4:0-Heimsieg gegen den VSV.

Die Stahlstädter hatten die Adler über weite Strecken gut im Griff und sorgten mit vier Treffern für klare Verhältnisse. Martin Reder krönte den Abend mit einem Shutout.

Steinbach Black Wings – EC iDm Wärmepumpen VSV 4:0 (0:0; 2:0; 2:0)

Tore: 1:0 Brian Lebler (32. Min); 2:0 Oskar Maier (33. Min); 3:0 Graham Knott (48. Min); 4:0 Julian Pusnik (49. Min)

Zuschauer: 1.608

Nach dem Auswärtssieg in Straubing wollten die Stahlstädter auch vor heimischem Publikum den ersten Erfolg in der Pre-Season einfahren. Patrick Söllinger kehrte nach überstandener Krankheit, ebenso wie Graham Knott, der eine Pause bekam, ins Line-up von Head Coach Philipp Lukas zurück. Dafür bekamen Brady Shaw und Kyle Topping eine Pause. Statt Dylan Wells rückte Martin Reder für die Partie gegen den VSV zwischen die Pfosten. In den ersten Minuten zeigte sich ein offenes Spiel, in dem keine der beiden Mannschaften gefährliche Offensivaktionen kreieren konnte. Den ersten Torschuss gaben die Gäste durch Julian Metzler ab, dessen Schussversuch jedoch von Niklas Würschl geblockt wurde. Danach waren fast immer die Hausherren am Drücker. Die Stahlstädter konnten sich lange in der Defensivzone der Adler festsetzen, ehe Julian Pusnik Emil Romig in der Mitte suchte. Dieser konnte die Scheibe aber nicht kontrolliert annehmen und kam somit nicht zum Abschluss. Im selben Shift zog Greg Moro von der blauen Linie ab, Sean Larochelle blockte den Schuss jedoch ab, bevor er für Rene Swette zur Gefahr werden konnte. Nach einer starken Drangphase der Oberösterreicher meldete sich Villach mit Ryan Sproul zurück, dessen Torschuss knapp am Kasten von Martin Reder vorbeisegelte. Danach waren es wieder die Oberösterreicher, die die Zügel fest in der Hand hielten. Wieder war es die dritte Linie der Linzer, die für Gefahr sorgte. Emil Romig bediente dieses Mal Julian Pusnik, der von der linken Seite aber nur das Außennetz traf. In der 10. Minute fiel dann die erste Strafe der Partie, als Alex Wall wegen eines Stockschlags für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt wurde. Im ersten Powerplay visierte Lukas Kainz das Kreuzeck an, Swette reagierte aber gut mit der Stockhand. Wieder ausgeglichen machten sich Graham Knott und Shawn St-Amant im Doppelpack auf in Richtung gegnerischen Kasten. Knott entschied sich selbst abzuschließen, traf mit seinem Schuss jedoch nur die Latte. Kurz vor Ablauf des ersten Drittels kam Romig in der Mitte in eine aussichtsreiche Abschlussposition. Ein Abwehrspieler der Gäste lenkte die Scheibe mit dem Schläger aber noch über den Kasten von Swette. Mit einem Zwischenstand von 0:0 ging es das erste Mal in die Kabinen.

Linzer belohnen sich

Im zweiten Abschnitt kamen die Linzer mit dem gleichen Elan wie schon im ersten Drittel aus der Kabine. Niklas Würschl versuchte es früh mit einem Schuss von der rechten Seite der aber das Tor um wenige Zentimeter verfehlte. Wenig später hatte Villach dann eine Doppelchance durch Benjamin Topalovic der von der rechten Seite zum Abschluss kam. Der Rebound landete im Anschluss bei Jakob Sintschnig dessen Schuss jedoch abermals von Martin Reder entschärft wurde. Die Adler hatten nun etwas mehr von der Partie und Ryan Sproul versuchte es mit einem Schuss aus dem Hinterraum, den Reder sicher parieren konnte. Kurz darauf wurde Greg Moro in der Mitte völlig frei angespielt, setzte seinen Abschluss jedoch zu zentral an. Wenig später kam Gerd Kragl von der linken Seite zum Abschluss, Rene Swette konnte den Rebound jedoch noch vor Julian Pusnik sichern. In der 25. Minute wurden die Stahlstädter schließlich für ihren Aufwand belohnt. Direkt aus dem Bully heraus fasste sich Brian Lebler ein Herz und erlöste die Linzer mit einem satten Schuss zum 1:0 für die Hausherren (32. Minute). Kurz darauf sorgte die erste Linie der Linzer mit einer starken Kombination erneut für Gefahr. Niklas Würschl brachte die Scheibe vor den Kasten wo Oskar Maier lauerte und die Scheibe schließlich über die Torlinie steckte und auf 2:0 erhöhte (33. Minute). In weiterer Folge mussten die Linzer allerdings erstmals in Unterzahl agieren, nachdem Lukas Kainz wegen Haltens für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt wurde. Kurz vor Ablauf des Powerplays bot sich den Stahlstädtern sogar die Chance auf einen Shorthander. Neubauer und Greg Moro liefen einen Zwei-gegen-Eins-Konter, Moro setzte seinen Abschluss jedoch knapp am Tor vorbei. Die Gäste taten sich auch in Überzahl schwer die Linzer mit gefährlichen Aktionen unter Druck zu setzen. Somit verstrich die restliche Strafzeit, sowie die Zeit im zweiten Drittel, ohne nennenswerte Situationen und die Linzer gingen mit einer verdienten 2:0 Führung in die Pause.

Martin Reder feiert Shutout

Im letzten Drittel kamen die Gäste mit mehr Speed aus der Kabine und hatten früh einige gute Chancen auf den Anschlusstreffer. Steven Strong feuerte von der linken Seite ab, Martin Reder verhinderte mit einem starken Save jedoch den ersten Gegentreffer. Die Adler blieben weiterhin aktiv und Reder musste kurz darauf erneut eingreifen, als Joel Teasdale von der rechten Seite in Richtung kurzes Eck feuerte. Obwohl Villach in den ersten Minuten des letzten Abschnitts mehr vom Spiel hatte, waren es abermals die Hausherren, die jubeln durften. Graham Knott kämpfte sich auf der linken Seite alleine bis zum Tor vor und verwandelte mit einem perfekten Schuss ins lange Eck zum 3:0 (48. Minute). Die Linzer hatten noch immer nicht genug und konnten nur 29 Sekunden später den nächsten Treffer feiern. Julian Pusnik versenkte die Scheibe von der rechten Seite mit einem satten Schuss unter die Querlatte zum 4:0 (49. Minute). Kurz darauf wurde Brian Lebler wegen Haltens für zwei Minuten in die Kühlbox geschickt und die Linzer mussten damit ein zweites Mal in Unterzahl agieren. Die Unterzahlsituation hielt jedoch nicht lange an, denn auch Felix Maxa musste wegen eines Stockschlags pausieren. Die Adler warfen in den letzten beiden Minuten noch einmal alles nach vorne, um vielleicht doch noch den Ehrentreffer zu erzielen. Stattdessen kassierten sie jedoch eine weitere Strafe gegen Joel Teasdale, der wegen eines Stockschlags den Rest der Partie auf der Strafbank verbringen musste. Die Linzer feierten somit den ersten Heimerfolg in der diesjährigen Pre-Season und setzten sich gegen den Ligakonkurrenten aus Villach souverän mit 4:0 durch.

Zum Abschluss der Pre-Season müssen die Steinbach Black Wings noch einmal auswärts ran. Am 12.09. treffen die Stahlstädter in Regensburg auf die Eisbären. Das nächste Heimspiel und gleichzeitig auch erste Heimspiel der Regular Season steigt dann am 20. September gegen den Liga-Neuling aus Mailand. Tickets dafür sind auf tickets.blackwings.at und an der Abendkasse erhältlich.

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