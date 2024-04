Linzer Eigenbauspieler vor nächstem Schritt

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings verlängern den Vertrag mit einem ihrer größten Hoffnungsträger für die Zukunft. Der gebürtige Linzer Patrick Söllinger...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings verlängern den Vertrag mit einem ihrer größten Hoffnungsträger für die Zukunft.

Der gebürtige Linzer Patrick Söllinger bleibt auch in der kommenden Saison in seiner Heimat und soll dort die nächsten Entwicklungsschritte zum Stammspieler in der Bundesliga machen.

19 Jahre jung und dennoch bereits ein fester Ruhepool in der Verteidigung der Steinbach Black Wings. Patrick Söllinger konnte 2023/24 sein gezeigtes Potenzial aus dem Vorjahr bestätigen und vor allem körperlich die nächsten großen Schritte in seiner Entwicklung gehen. Der waschechte Linzer, der letzten Sommer seinen ersten Profivertrag unterzeichnete, gilt als großes Paradebeispiel für den Weg von Head Coach und sportlichen Leiter Philipp Lukas. Nach seiner erfolgreich absolvierten Grundausbildung beim Bundesheer letzten Herbst rückte der Abwehrspieler nach dem Jahreswechsel wieder in den Kader der win2day ICE Hockey League. In 18 Spielen steuerte der Linksschütze zwei Vorlagen bei und musste in nur einem einzigen Match gegen Salzburg wegen zwei Undiszipliniertheiten in die Kühlbox.

Seine vorbildliche Arbeitseinstellung lieferte der Youngstar auch in 29 Spielen bei den Steel Wings LINZ AG und durfte dort 17 Punkte (8 Tore) feiern. Trotz seines jungen Alters spielte sich Söllinger auch international bereits ins Rampenlicht. Nach der A-Weltmeisterschaft im U20-Bereich im vergangenen Jahr war der Verteidiger auch heuer beim Ziel Wiederaufstieg in die Topgruppe als Assistant Kapitän dabei. Nach dem Ausscheiden der Oberösterreicher in der Meisterschaft folgte dann die bisher größte Ehre und die Nummer 23 wurde erstmals in das A-Team der österreichischen Nationalmannschaft einberufen. Mit dem ÖEHV durfte Söllinger zuletzt sechsmal gegen Topnationen auflaufen und stand auch beim Testspiel am vergangenen Samstag gegen Tschechien in der Linz AG Eisarena in rot-weiß-rot auf dem Eis. Zwar ist die Reise zur WM nach Prag mit dem letzten Cut von Teamchef Roger Bader vorerst zu Ende gegangen, doch sein Weg bei den Steinbach Black Wings fangt gerade erst so richtig an. Bei seinem Heimatverein erhält Patrick Söllinger einen neuen Vertrag für die Saison 2024/25 und wird mit den Linzern noch weiter zur nächsten einheimischen Stütze reifen.

Aktueller Kader 2024/25

Tor: Rasmus Tirronen, Thomas Höneckl

Verteidigung: Gerd Kragl, Matt MacKenzie, Niklas Würschl, Patrick Söllinger

Angriff: Brian Lebler, Shawn St-Amant, Niklas Bretschneider, Nico Feldner, Sean Collins, Julian Pusnik, Jakob Mitsch

Abgänge: Martin Stajnoch, Dennis Sticha

Stimmen

Head Coach Philipp Lukas: “Er arbeitet vorbildlich und das nicht erst seit gestern, sondern seit Jahren. Er ist ein Testimonial für alle jungen Spieler in dieser Organisation und lebt ihnen vor, was möglich ist, wenn man so viel in die eigene Entwicklung investiert. Ich bin überglücklich, dass wir es seit langem wieder geschafft haben einen Linzer Eigenbauspieler auf dieses Level zu bringen und hoffen weiter auf das Beste für ihn.”

Patrick Söllinger: “Es ist viel passiert im letzten Jahr und am Schluss bin ich dafür belohnt worden und durfte wieder oben mit dabei sein. Mir bedeutet es extrem viel. Ich habe den ganzen Nachwuchs durchlaufen & es war immer mein größter Traum, hier zu spielen. Es freut mich sehr, dass ich ein weiteres Jahr verlängern durfte und mein zweites Profi-Jahr spielen darf. Ich möchte mich weiterentwickeln und mich langsam in der ersten Mannschaft etablieren und einen Fixplatz erkämpfen.”