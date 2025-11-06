Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa win2 day Ice Hockey League EHC Black Wings Linz Linz: Vertrag mit Michael Kernberger ausgelaufen
EHC Black Wings LinzTransfers

Linz: Vertrag mit Michael Kernberger ausgelaufen

6. November 20251 Mins read38
Share
Michael Kernberger am Puck - Â© City-Press
Share

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz und Michael Kernberger werden ihre Zusammenarbeit nicht verlÃ¤ngern.

Der Verteidiger wird nach vier EinsÃ¤tzen fÃ¼r die Linzer die Stahlstadt wieder verlassen.

Mit fÃ¼nf Siegen und 14 von 15 mÃ¶glichen Punkten in den letzten neun Tagen arbeiteten sich die Steinbach Black Wings langsam aus dem verpatzten Saisonstart heraus. Bis auf Luis Lindner, der bereits die ersten Schritte zurÃ¼ck auf dem Eis absolvieren konnte, entspannten sich in dieser Zeit auch die personellen EinschrÃ¤nkungen. WÃ¤hrend der herausforderndsten Phase verstÃ¤rkte Michael Kernberger die StahlstÃ¤dter als verlÃ¤ssliche StÃ¼tze. Viermal trug der 28-jÃ¤hrige Defender das Jersey der OberÃ¶sterreicher und steuerte dabei eine Vorlage bei. Nach der RÃ¼ckkehr der zuvor verletzten Spieler fand Head Coach Philipp Lukas wieder zu seiner ursprÃ¼nglichen Stammformation zurÃ¼ck.

Aufgrund des nun vollbesetzten Kaders entschieden sich beide Seiten daher, den bis zur aktuellen LÃ¤nderspielpause gÃ¼ltigen Vertrag nicht zu verlÃ¤ngern.

Die Steinbach Black Wings Linz bedanken sich bei Michael Kernberger fÃ¼r seinen tÃ¤glichen Einsatz und wÃ¼nschen ihm fÃ¼r seinen weiteren Weg von Herzen alles Gute!

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

Share
Previous post Deutschland Cup: DEB-Frauen starten mit Sieg gegen Frankreich ins Heimturnier

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Lausitzer FÃ¼chseTransfers

Lausitzer FÃ¼chse verpflichten Georgiy Saakyan fest fÃ¼r die Saison 2025/26

WeiÃŸwasser/O.L. (PM FÃ¼chse) Die Lausitzer FÃ¼chse haben StÃ¼rmer Georgiy Saakyan nach einem...

By6. November 2025
! +Grizzlys WolfsburgTransfers

Warum die Grizzlys mit ihrem LeistungstrÃ¤ger Julian Melchiori bis 2028 verlÃ¤ngert haben

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg treiben frÃ¼h in der aktuellen Spielzeit...

By5. November 2025
EV ZugTransfers

EVZ verpflichtet Eric Schneller

Zug. (PM EVZ) Der Verteidiger Eric Schneller spielt ab nÃ¤chster Saison fÃ¼r...

By4. November 2025
! +LÃ¶wen FrankfurtTransfers

LÃ¶wen Frankfurt stellen Tom Rowe frei! â€žLange, interessante und facettenreiche Kandidaten-Listeâ€œ â€“ Suche nach dem Nachfolger lÃ¤uft

Frankfurt. (EM) Es war ihnen ganze zwei SÃ¤tze auf der Webseite, sowie...

By3. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten