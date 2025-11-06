Linz: Vertrag mit Michael Kernberger ausgelaufen

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz und Michael Kernberger werden ihre Zusammenarbeit nicht verlÃ¤ngern.

Der Verteidiger wird nach vier EinsÃ¤tzen fÃ¼r die Linzer die Stahlstadt wieder verlassen.

Mit fÃ¼nf Siegen und 14 von 15 mÃ¶glichen Punkten in den letzten neun Tagen arbeiteten sich die Steinbach Black Wings langsam aus dem verpatzten Saisonstart heraus. Bis auf Luis Lindner, der bereits die ersten Schritte zurÃ¼ck auf dem Eis absolvieren konnte, entspannten sich in dieser Zeit auch die personellen EinschrÃ¤nkungen. WÃ¤hrend der herausforderndsten Phase verstÃ¤rkte Michael Kernberger die StahlstÃ¤dter als verlÃ¤ssliche StÃ¼tze. Viermal trug der 28-jÃ¤hrige Defender das Jersey der OberÃ¶sterreicher und steuerte dabei eine Vorlage bei. Nach der RÃ¼ckkehr der zuvor verletzten Spieler fand Head Coach Philipp Lukas wieder zu seiner ursprÃ¼nglichen Stammformation zurÃ¼ck.

Aufgrund des nun vollbesetzten Kaders entschieden sich beide Seiten daher, den bis zur aktuellen LÃ¤nderspielpause gÃ¼ltigen Vertrag nicht zu verlÃ¤ngern.

Die Steinbach Black Wings Linz bedanken sich bei Michael Kernberger fÃ¼r seinen tÃ¤glichen Einsatz und wÃ¼nschen ihm fÃ¼r seinen weiteren Weg von Herzen alles Gute!

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!