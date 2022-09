Linz: Vertrag mit Jakub Kubes wird nicht verlÃ¤ngert

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz werden die Zusammenarbeit mit Verteidiger Jakub Kubes nicht verlängern. Der 25-jährige Tscheche hatte Ende Juli...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz werden die Zusammenarbeit mit Verteidiger Jakub Kubes nicht verlängern.

Der 25-jährige Tscheche hatte Ende Juli ein zweimonatiges Arbeitspapier unterschrieben, welches mit Ende September ausläuft. Nach reichlicher Überlegung haben sich Head Coach Philipp Lukas und sein Trainerteam gegen eine vereinsseitige Option zur weiteren Zusammenarbeit entschieden.

Kubes hat sich bereits von der Mannschaft verabschiedet und wird demnach die Reise am kommenden Freitag nach Vorarlberg nicht mehr mitmachen. Die Steinbach Black Wings bedanken sich bei Jakub Kubes für seinen Einsatz in acht Test-, sowie vier Meisterschaftsspielen und wünschen ihm privat und sportlich nur das Allerbeste für seine Zukunft!

Stimmen:

Head Coach Philipp Lukas: „Jakub hat sich bei uns voll reingehauen. Aufgrund einer leichten Verletzung aus der Vorbereitung hat er aber leider nie sein ganzes Potenzial abrufen können. Am Ende haben wir für diese Position etwas andere Vorstellungen gehabt und uns deswegen dazu entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern. Wir hatten einen sehr guten Austausch mit Jakub und wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste. Auch, wenn uns der Abgang kurzfristig ein wenig schwächt, haben wir genug junge Österreicher, die nachrücken können. Außerdem schauen wir uns natürlich ständig auf dem Transfermarkt um, werden aber nur reagieren, wenn es für uns zu 100 Prozent passt.“

Jakub Kubes: „Ich habe es in Linz sehr genossen und ich wäre sehr gerne länger geblieben. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt und werde die Erlebnisse für den Rest meines Lebens in Erinnerung behalten. Ich möchte mich bei den Steinbach Black Wings bedanken, dass sie mich in den zwei Monaten so super unterstützt haben. Hier wird wirklich alles dafür gegeben, dass das Team das beste Eishockey spielen kann. LINZAAA!“