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Linz: Tschechischer Top-Defender als letztes Puzzleteil

5. August 20263 Mins read75
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Steinbach Black Wings Linz - © Black Wings, Eisenbauer
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Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz komplettieren vorerst ihren Kader mit dem erfahrenen Verteidiger Vojtěch Mozík.

Der tschechische Nationalspieler verstärkt die Linzer mit einer beeindruckenden Vita aus den besten Ligen der Welt, einem CHL-Titel sowie zwei Olympiateilnahmen.

NHL, AHL, KHL, SHL und die tschechische Extraliga, dazu der Titel in der Champions Hockey League sowie zwei Teilnahmen an Olympischen Spielen für eines der Mutterländer des Eishockeys. Mit Vojtěch Mozík schließen die Linzer ihre vorerst letzte Lücke im Kader und gewinnen dabei jede Menge physische Präsenz sowie internationale Top-Erfahrung. Seinen beeindruckenden Lebenslauf begann der mittlerweile 33-Jährige in seiner Heimat Tschechien. Nach seinen ersten Profijahren und einer gewonnenen Meisterschaft mit dem Traditionsklub aus Pilsen erhielt der ungedraftete Verteidiger von den New Jersey Devils die Chance, sich in der besten Liga der Welt zu beweisen. Neben sieben Einsätzen in der NHL etablierte sich der Rechtsschütze in der AHL beim Farmteam in Albany. Nach zwei erfolgreichen Saisonen zog es ihn in die KHL, wo er mit 30 beziehungsweise 25 Punkten seine Offensivwerte aus Übersee in den beiden darauffolgenden Spielzeiten nochmals steigerte. Bei Färjestad BK in der schwedischen Topliga, den Kunlun Red Star sowie Admiral Wladiwostok in der KHL und schließlich Rögle BK in der SHL zählte Mozík zwischen 2019 und 2023 jeweils zu den Führungsspielern. Mit Rögle gewann er zudem die Champions Hockey League.

In insgesamt mehr als 450 Pflichtspielen brachte der Neo-Linzer seine 190 Zentimeter Körpergröße und 90 Kilogramm Kampfgewicht in den vier Topligen Europas und Nordamerikas aufs Eis. Gleichzeitig gehörte der Defender zum Stammpersonal der tschechischen Nationalmannschaft und vertrat sein Land auch bei zwei Olympischen Spielen. Vor drei Jahren kehrte er schließlich in seine Heimat zurück, um Sparta Prag anzuführen. Aufgrund einer schweren Knieverletzung musste der 33-Jährige zuletzt jedoch eineinhalb Saisonen pausieren, um vollständig zu genesen. Im Rahmen eines vorerst bis September befristeten Tryout-Vertrags wird Mozík nun in der beginnenden Vorbereitung seine uneingeschränkte Fitness unter Beweis stellen. Bei den Oberösterreichern erhält der Tscheche die Rückennummer 47.

Vorbehaltlich aller ausstehenden Medizinchecks beenden die Steinbach Black Wings Linz mit ihrem neunten Neuzugang vorerst ihre personellen Planungen. Zum öffentlichen Trainingsauftakt am 7. August halten sich die Oberösterreicher damit weiterhin zwei mögliche Importplätze für die Saison 2026/27 in der win2day ICE Hockey League offen.

Hard Facts:
Name: Vojtěch Mozík
Position: Defense
Rückennummer: 47
Nationalität: Tschechien
Alter: 33 Jahre
Geburtstag: 26.12.1992
Größe: 190 cm
Gewicht: 90 kg
Schusshand: rechts
Letzter Verein: Sparta Praha

Stimmen

Vojtěch Mozík: Natürlich war es für mich eine harte Zeit, so lange weg zu sein vom Eis. Umso motivierter und dankbarer bin ich, jetzt meine große Leidenschaft weiterhin machen zu dürfen. Ich möchte mit meiner Erfahrung ein Vorbild für unsere junge Verteidigung sein und jeden Tag vorangehen!

Head Coach Philipp Lukas: Wir freuen uns sehr, die Schlüsselposition in unserer Verteidigung mit solcher Erfahrung besetzen zu können. Unser Spiel gegen die Scheibe war letztes Jahr ein entscheidender Faktor. Einerseits waren wir im Zweikampf in den gefährlichen Bereichen um unser Tor oft unterlegen. Andererseits hatten wir auch Probleme im Spielaufbau aus der eigenen Zonen. Mit Vojtěch bekommen wir für beide Situationen einen Allrounder, dessen bisherige Leistungen beeindruckend sind.

Kader Saison 2026/27 (Stand 5. August 2026):

Tor: Martin Reder

Verteidigung: Gerd Kragl, Patrick Söllinger, Greg Moro, Niklas Würschl, Luis Lindner, Christoph Tialler, Paul Eder

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Shawn St-Amant, Julian Pusnik, Henrik Neubauer, Graham Knott

Trainer: Philipp Lukas, Mark Szücs, Jürgen Penker, Matej Hocevar

Abgänge: Sean Collins, Ken Ograjensek, Ryan MacKinnon, Tim Geifes, Rasmus Tirronen, Thomas Höneckl, Andreas Kristler, Logan Roe, Yohann Auvitu, Travis Barron, Luka Maver

Neuzugänge: Trenton Bliss, Marlon Tschofen, Lukas Kainz, Oskar Maier, Kyle Topping, Luca Erne, Brady Shaw, Philipp Wimmer, Dylan Wells, Vojtěch Mozík

Seine Karriere in Zahlen

Source: Vojtěch Mozík @ Elite Prospects

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