Linz: Sean Collins verlÃ¤ngert um ein weiteres Jahr

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings behalten auch für die Saison 2025/26 eine ihrer wichtigsten Führungspersönlichkeiten: Routinier Sean Collins verlängert seinen erfolgreichen Werdegang um eine weitere Spielzeit in Linz.

Collins gilt als einer der härtesten Arbeiter im System von Head Coach Philipp Lukas und als unverzichtbarer Baustein im Teamgefüge. Im Alter von 36 Jahren spult der Kanadier – oft abseits der Tor-Highlights – unzählige Kilometer für die Black Wings ab. An der Seite von Kapitän Brian Lebler schafft der erfahrene Mittelstürmer wertvolle Räume und überzeugt vor allem im Spiel gegen die Scheibe durch starke Defensivarbeit. Im Umschaltspiel schließt Collins immer wieder geschickt die Lücken – ein elementarer Faktor für die Balance im Linzer Spiel. In seinem zweiten Jahr an der Unteren Donaulände zeigte er auch offensiv eine deutliche Steigerung: In der Saison 2024/25 absolvierte Collins 61 Spiele, in denen er 17 Tore und 21 Assists verbuchte. Damit avancierte der verlässliche Two-Way-Center zum viertbesten Torschützen im Team und belohnte sich für seinen unermüdlichen Einsatz.

Auch am Face-Off-Punkt überzeugte der Linksschütze mit einer Erfolgsquote von 55 % bei insgesamt 1.004 Anspielen. Doch die Rolle von Sean Collins geht weit über Statistiken hinaus: Mit seiner jahrelangen Erfahrung aus den besten Ligen der Welt ist er in der Kabine eine feste Führungsfigur. Seit Beginn seines Engagements in der Stahlstadt trägt er das „A“ als Assistenzkapitän auf der Brust – und wird diese Rolle auch im dritten Jahr bei den Steinbach Black Wings mit Stolz und Verantwortung ausfüllen.

Kader Saison 2025/26 (Stand 01.05.25

Tor: Rasmus Tirronen

Verteidigung: Niklas Würschl, Logan Roe, Patrick Söllinger, Greg Moro

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Graham Knott, Stefan Gaffal, Julian Pusnik, Sean Collins

Neuzugänge: Luis Lindner

Abgänge: Raphael Wolf, Ian Scheid, Brodi Stuart, Marcel Witting, Niklas Bretschneider, Nico Feldner, Jakob Mitsch, Kilian Rappold, Lorenz Lindner

Stimmen zur Vertragsverlängerung

Head Coach Philipp Lukas Sean ist ein absoluter Führungsspieler – nicht nur wegen seiner Punkte, sondern weil er Verantwortung übernimmt, seine Mitspieler besser macht und in schwierigen Phasen Stabilität bringt. Er gibt nie auf und gibt in jeder Phase sein Bestes. Es ist schön zu sehen gewesen, dass er sich für seine harte Arbeit auch vor dem Tor zunehmend belohnen konnte. Seine Erfahrung ist für uns auf und abseits des Eises sehr wertvoll, daher freuen wir uns über ein weiteres Jahr mit ihm bei uns.

Sean Collins Ich freue mich sehr, für eine weitere Saison nach Linz zurückzukehren. Meine Familie fühlt sich in der Stadt sehr wohl, wir genießen die Atmosphäre bei den Spielen und die großartige Unterstützung der Fans. Diese Verbindung bedeutet uns viel. Wir blicken voller Vorfreude auf den Saisonstart im Herbst und darauf, das fortzusetzen, was wir in den letzten beiden Jahren gemeinsam aufgebaut haben.

